Detailhandel Stadt Bern – Dank Reserven auch durch den zweiten Lockdown Am Montag können die Läden in der Stadt Bern wieder öffnen. Viele präsentieren die Frühlingsmode, so auch das Modegeschäft Bürki Les Collections. Rahel Guggisberg

Das Ehepaar Chantal und Patrik Bürki vom Berner Modegeschäft Bürki Les Collections hofft auf ein Nachholbedürfnis bei der Kundschaft. Foto: Christian Pfander

Es gibt sie noch, von Berner Familien geführte Modehäuser in der Altstadt: Eines davon ist das Modegeschäft Bürki Les Collections. Geführt wird es vom Ehepaar Patrik und Chantal Bürki. Sie leiten das Geschäft seit zehn Jahren in dritter Generation. «Die Situation mit dem zweiten Lockdown war für uns natürlich belastend», sagt der 47-jährige Patrik Bürki. «Wir können jetzt aber immerhin abschätzen, dass wir das Ganze finanziell überstehen werden, weil wir in den letzten Jahren genug Rückstellungen gemacht haben.»

Kaum mehr Umsatz

Der Umsatz sei in den vergangenen sechs Wochen auf null zurückgegangen. Andere Geschäfte haben einen Onlineshop aufgebaut oder ihre Kleider über Instagram verkauft. «Das funktioniert bei uns nicht. Die Outfits unserer Kundinnen und Kunden entstehen im Laden im Gespräch mit unseren Verkäuferinnen. Wir kennen einen Grossteil der Kundschaft sehr gut und beraten diese Menschen schon viele Jahre persönlich», erklärt Patrik Bürki.