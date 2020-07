YB schlägt Xamax 1:0 – Dank Nsame fehlt nicht mehr viel Die Young Boys überzeugen in Neuenburg nicht. Und stehen dennoch vor dem Gewinn des dritten Titels in Folge. Dominic Wuillemin

Der Siegtreffer: In der 8. Minute erzielt Topskorer Jean-Pierre Nsame nach einem Fehler von Xamax das 1:0 für YB. Foto: Keystone

Es ist 22.23 Uhr am 23. Juli 2020, als sich über ein Jahr nach dem Saisonstart ganz oben und ganz unten in der Tabelle Konturen abzeichnen. Die Young Boys ­gewinnen in ­Neuenburg 1:0 und bauen die ­Führung auf den FC

St. Gallen, der am Mittwoch daheim dem FC Basel 0:5 unterlag, auf fünf Punkte aus. Xamax liegt derweil mit derselben Differenz hinter dem Zweitletzten FC Sion. Die Walliser ­haben zudem ein Spiel weniger ausgetragen. YB steuert auf den dritten Meistertitel in Folge zu, Xamax steht vor dem Abstieg.