Hochwasserschutz in Thun – Dank mobilen Deichen zu noch mehr Sicherheit Die Stadt hat von der Mobiliar ein Hochwasserschutzsystem im Wert von 400’000 Franken erhalten. Im Fall der Fälle sind die mobilen Deiche innert Minuten parat. Gabriel Berger

Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Thun legten am Dienstagvormittag hinter und neben dem Rathaus Hand an und demonstrierten die Funktionen eines der neuen mobilen Deiche. Rechts im Bild Thomas Trachsler von der Mobiliar. Die Versicherung schenkte der Stadt das zusätzliche Hochwasserschutzsystem. Foto: Patric Spahni

Würde sich das Wetter stets so freundlich präsentieren wie am Dienstagmorgen, dann hätte es diesen Anlass auf dem Rathausplatz in Thun nicht gebraucht. Doch die Realität ist eine andere: Elementarereignisse wie Hagel, Starkregen oder Hochwasser sorgen regelmässig dafür, dass der Mensch gegen rohe Naturgewalten ankämpfen muss. In diesem Kampf steht den Behörden in der Region nun ein neues, weiteres Mittel zur Verfügung, wie Feuerwehrleute, Rettungskräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung vor dem Rathaus aus erster Hand erfuhren.