Gemeindeversammlung von Kiesen – Dank Kraftakt wieder komplett Die Behörden in Kiesen sind wieder vollständig. Damit kann die Arbeit auf mehrere Schultern aufgeteilt werden. Thomas Feuz

Gemeinsam für die «Perle des Aaretals»: (v.l.) Adrian Waber, Ernst Waber, Yannic Gresser, Fritz Affolter und Toni Hossmann; sitzend Corinne Ringgenberg (l.) und Beatrice Riem. Foto: Thomas Feuz

So gross war das Interesse an einer Gemeindeversammlung schon lange nicht mehr. 120 Stimmberechtigte oder 16,5 Prozent strömten am Mittwochabend in die Turnhalle, darunter auch etliche Jugendliche. Das Budget geht von einer unveränderten Gemeindesteueranlage von 1.54 Einheiten und gleichen Gebührenansätzen aus.

Wie überall in bernischen Landen machen Bildungswesen und Soziale Sicherheit den Löwenanteil aus, nämlich rund 1,5 Millionen beziehungsweise 900’000 Franken. Bei Steuer- und Gebühreneinnahmen von 3,9 Millionen

Franken und Ausgaben von rund 4,2 Millionen Franken wird ein Minus von knapp 300’000 Franken erwartet. Das Defizit könne aus eigenen Mitteln finanziert werden, gab Gemeindeverwalter Heinz Aebersold Entwarnung. Wohl auch wegen dieser beruhigenden Mitteilung wurde das Budget einstimmig gutgeheissen.