Erfolg für Bank im Berner Oberland – Dank höherer Zinsen: Gutes erstes Halbjahr für die Saanen Bank Weil die Nationalbank den Banken wieder mehr Zinsen bezahlt, geht es der Saanen Bank gut. Aber auch das Kundengeschäft hat im ersten Semester 2023 zugelegt.

Der neue Eingang der Saanen Bank am Hauptsitz in Saanen. Foto: PD

Die Saanen Bank ist sehr gut ins Jahr 2023 gestartet, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Im ersten Semester 2023 ist die Bilanzsumme um 3,4 Prozent oder 60 Millionen Franken auf 1,84 Milliarden Franken angewachsen. Hauptverantwortlich für dieses Wachstum sei das Kundengeschäft, schreibt das Finanzinstitut. Die Kundengelder konnten um 3,1 Prozent oder 44,7 Millionen Franken gesteigert werden. Die Ausleihungen haben um 2,9 Prozent oder 39,6 Millionen Franken zugenommen. Gegenwärtig seien alle Kundenausleihungen mit Kundengeldern refinanziert und die Bank verfüge gleichzeitig über flüssige Mittel von über 350 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Erfolg dank Zinsen

Aufgrund des höheren Zinsniveaus und zusammen mit der Verzinsung der Bankliquidität durch die Nationalbank hat der Zins- und Diskontertrag um 52,7 Prozent zugenommen. Obwohl sich der Zinsaufwand ebenfalls verdreifacht hat, weil die Bank einen Teil der Zinsvorteile an die Kundschaft weitergibt, resultiert eine Steigerung des Bruttoerfolges im Zinsengeschäft von 36,2 Prozent. Allerdings gehen die Verantwortlichen davon aus, dass durch weitere Zinserhöhungen der Zinsaufwand im zweiten Halbjahr grösser sein wird.

Insgesamt konnte der Bruttoertrag im ersten Halbjahr um 3,04 Millionen Franken, was 27 Prozent entspricht, gesteigert werden. Der Geschäftsaufwand hat um 13,6 Prozent zugenommen. Nach Abschreibungen und Rückstellungen ergibt sich ein Geschäftserfolg von 5 Millionen Franken, was einem Plus von 17,2 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

PD/maz

