Europameister in Rüegsauschachen - Dank einem Pferd, das niemand wollte

Hybride Pferde-Auktion in Rüegsauschachen Hans Grunder verkauft die Hälfte seiner Pferde

«Zum Ersten, zum Zweiten und verkauft»: So tönte es am Samstag aus der Reithalle in Rüegsauschachen. Das Familienunternehmen des Ex-Nationalrats verkaufte 29 Zuchtpferde an der ersten Schweizer Hybrid-Auktion.