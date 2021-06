Fussballplätze in Bümpliz – Dank den Tramdepot-Plänen ist die Tribüne vorläufig gerettet Zumindest kurzfristig profitieren die Fussballer des SC Bümpliz 78 von den Tramdepot-Plänen der Stadt: Sie können ihre Tribüne auf der Bodenweid behalten. Esther Diener-Morscher

Beat Mathys, Präsident des Fussballclubs SC Bümpliz 78, auf der Tribüne des Sportplatzes Bodenweid. Foto: Christian Pfander

Zuerst wusste Beat Mathys nicht so recht, was er vom Vorhaben der Stadt halten sollte: Diese will bis in 15 Jahren in der Bodenweid ein neues Tramdepot für Bernmobil bauen, wie sie am 21. Mai mitteilte. Genau dort, wo der SC Bümpliz 78 seit bald 100 Jahren Fussball spielt. Beat Mathys ist der Präsident des Clubs. Auch für den FC Prishtina und weitere Vereine ist die Bodenweid der Heimplatz.

Und geht es nach den Ideen der Stadt, wird sie bald auch ein Heimplatz für Bernmobil-Trams. Gemeinsam klären die Stadtbehörden und Bernmobil derzeit ab, ob sich auf der Bodenweid ein Tramdepot im Untergrund und obendrauf ein Sportplatz bauen liesse. Die Stadt will anhand dieses Projektes zeigen, wie Verdichtung anhand eines konkreten Projektes geht. Technisch gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird das Tramdepot unterirdisch gebaut, und die Fussballfelder kommen ebenerdig zu liegen. Oder das Tramdepot wird ebenerdig gebaut, und die Fussballplätze werden auf dem Dach erstellt.