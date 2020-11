Bergrettung Berner Oberland – Dank an den langjährigen Hündeler-Obmann Der Chef der Berner Rettungshundeführer, Michael Nydegger, wurde nach dem Feierabend zu Hause mit einem Andenken überrascht. Bruno Petroni

Rettungshundeobmann Michael Nydegger (Mitte, mit Hündin Zuma) wird von seinen Kollegen feierlich verabschiedet. Links der dienstälteste Peter Michel, rechts Nydeggers Nachfolgerin Karin Schmid. Foto: Bruno Petroni

Das war aber eine Überraschung für Michael Nydegger: Der nach 15 Jahren abtretende Lawinenhundeführer-Obmann der Alpinen Rettung Bern (Arbe) wurde am Donnerstagabend zu Hause von sechs Kameraden «überfallen», angeführt vom dienstältesten Peter Michel – und natürlich unter Einhaltung der angesagten Corona-Distanzregeln. Da verschlug es dem ansonsten gesprächigen langjährigen Hundeführer für einmal schier die Sprache. Zumal die Hündelerkollegen nicht mit leeren Händen ankamen, sondern dem seit 20 Jahren aktiven Hundeführer ein Andenken in Form eines grossformatigen Zierbretts überreichten. Der 48-Jährige zeigte sich sichtlich gerührt über den Besuch und hielt denn in seinem Garten auch spontan eine kurze Dankesrede.