Spitäler FMI AG – Daniela Wiest löst Urs Gehrig als CEO ab Erstmals steht eine Frau und Medizinerin an der Spitze der Spitäler FMI AG. Urs Gehrig hatte elf Jahre den Vorsitz der Geschäftsleitung inne.

Daniela Wiest löst Urs Gehrig als CEO der Spitäler FMI ab. Rechts Verwaltungsratspräsident Robert

Zaugg. Foto: PD

Daniela Wiest löst Urs Gehrig als CEO und erste Frau an der Spitze der Spitäler FMI AG ab. Als Fachärztin für Neurologie und Absolventin eines EMBA in Medical Management bringe sie die idealen Voraussetzungen mit, um «Kontinuität und unternehmerische Weiterentwicklung in einem anspruchsvollen Umfeld zu verbinden». So sagt es Robert Zaugg, Verwaltungsratspräsident der Spitäler FMI AG.

Breite Praxiserfahrung

Daniela Wiest kann auf einer breiten Praxiserfahrung als Geschäftsführerin und Inhaberin eines Neurozentrums im Berner Seeland sowie auf Praxis- und Belegarzttätigkeiten und zahlreichen Mandaten in verschiedenen Verbänden und Fachschaften aufbauen. Zuletzt war sie als Leiterin der neurologischen Rehabilitationsklinik Bethesda in Tschugg (BE) tätig.

Mit über 1600 Mitarbeitenden ist die Spitäler FMI die grösste Arbeitgeberin der Region.

Urs Gehrig war elf Jahre CEO der Spitäler FMI AG. Er hatte seine Karriere beim Unternehmen vor 28 Jahren als Spitalverwalter in Frutigen begonnen. In seiner Zeit als CEO ist die Berner Oberländer Spitalgruppe stark gewachsen und bietet heute das ganze Spektrum der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung, wie die Spitäler FMI AG mitteilt. Mit über 1600 Mitarbeitenden ist sie die grösste Arbeitgeberin der Region.

Finanziell gesund

«Urs Gehrig ist es immer gelungen, gewinnbringend und lösungsorientiert zwischen den verschiedenen

Anspruchsgruppen zu vermitteln», würdigt Robert Zaugg seine Leistung. «Urs Gehrig hinterlässt ein

Unternehmen, das finanziell gesund, als Gesundheitspartnerin fest in der Region verankert ist und auch über die Region hinaus einen guten Ruf geniesst.»

Urs Gehrig bleibt als Senior Consultant der Spitäler FMI AG erhalten. So wird er beispielsweise den im Frühjahr 2021 begonnenen Umbau des Spitals Interlaken weiterhin begleiten.

pd/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.