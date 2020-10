Wechsel im Thuner Stadtrat – Daniel Waldspurger folgt auf Daniela Weber Wechsel in der SVP-Fraktion im Thuner Stadtrat: Daniela Weber trat ab. Ihr Nachfolger ist Daniel Waldspurger.

Daniel Waldspurger (SVP) ist neuer Thuner Stadtrat. Foto: PD

Die Thuner Stadträtin Daniela Weber (SVP) hat im Parlament ihre Demission eingereicht und am 17. September 2020 letztmals an einer Sitzung des Stadtrats teilgenommen. Für sie rückt Daniel Waldspurger (SVP) in das Parlament nach. Er erklärte sich bereit, das Amt anzutreten. Der Gemeinderat hat den 42-jährigen Chauffeur für gewählt erklärt. Die Wahl gilt bis zum Ablauf der Legislatur Ende 2022.

pd