Schenk-Nachfolger bekannt – Daniel Steiner übernimmt beim EHC Thun Der frühere Stürmer und Nationalspieler kehrt ins Eishockeygeschäft zurück. In Thun übernimmt der 41-Jährige erstmals den Job als Headcoach. Peter Berger

Daniel Steiner ist Mitgründer eines Trainingscenters in Winterthur und wird nun erstmals Eishockey-Headcoach. Foto: PD

Der EHC Thun hat einen Nachfolger für Christoph Schenk gefunden. Nach sechs Jahren endet die zweite Amtszeit im Oberland des 54-Jährigen bekanntlich nach dieser Saison. Für ihn wird künftig Daniel Steiner an der Bande des Clubs aus der Mysports League stehen.

Der 41-jährige Steiner hatte Ende 2017 nach 19 Jahren seine Profikarriere beendet. Der Berner stürmte vor allem für Langnau, später auch für die ZSC Lions, Rapperswil, Lugano, Ambri, Biel und Fribourg und absolvierte insgesamt 778 Partien in der höchsten Spielklasse. Einmal trug der 31-fache Nationalspieler sogar das NHL-Trikot der Columbus Blue Jackets.

Seit dem Rücktritt arbeitete Steiner als Mitgründer in einem Fitnesscenter in Winterthur. Nun kehrt er aus familiären Gründen ins Bernbiet zurück. «Er verfügt zwar noch über keine spezifische Erfahrung als Headcoach im Eishockey, dafür jedoch über jahrelange Erfahrung als Trainer mit Sportlern», weiss EHC-Sportchef Alex Reymondin. Steiner will in Thun nicht bloss «die Ausbildung zum Berufstrainer abschliessen», sondern auch Akzente setzen: «Meine Stärken sind die Begeisterungsfähigkeit und die positive Einstellung, auch in aussichtslosen Situationen.»

Gottéron war 2017 die letzte NL-Station für Daniel Steiner. Foto: Keystone

