Umfrage zum Bundesrat – Das Volk würde Daniel Jositsch wählen Der Zürcher Ständerat ist in der breiten Bevölkerung Favorit für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat. Innerhalb der SP sieht es aber anders aus. Edgar Schuler

Für die SP kam Daniel Jositsch als Sommaruga-Nachfolger nicht infrage. Die Stimmberechtigten können ihn sich aber gut im Bundesrat vorstellen. Foto: Alessandro della Valle

Könnte das Volk wählen, wäre der Fall klar: Daniel Jositsch würde als SP-Vertreter den zurücktretenden Innenminister Alain Berset ersetzen. Für kein anderes SP-Mitglied sprechen sich mehr Stimmberechtigte aus.

Abgeschlagen folgen Nationalrat und Gewerkschaftspräsident Jean-Yves Maillard, Ständerätin Eva Herzog und Nationalrat Jon Pult mit nur einstelligen Unterstützungsraten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia.

Der Politologe Lucas Leemann erklärt den grossen Vorsprung mit dem hohen Bekanntheitsgrad Jositschs: «Er ist schon sehr lange in der Politik und fällt dabei immer auch mit eigenen Positionen auf.» Zudem sei Jositsch für die Wahl in den Ständerat im Kanton Zürich immer auf Stimmen über die SP hinaus angewiesen gewesen.



«Offensichtlich ist er besonders für die Basis anderer Parteien wählbar», sagt Leemann, der zusammen mit Fabio Wasserfallen die Onlineumfrage durchgeführt hat. Das zeigt sich deutlich, wenn man die Unterstützung für Jositsch nach Parteisympathien aufschlüsselt: Er kommt bei FDP, SVP, der Mitte und Grünliberalen konstant mit grossem Abstand auf die höchsten Werte aller SP-Kandidierenden.

SP-Wählerschaft zieht Maillard vor

Bei der SP allerdings sieht es anders aus. Ihre Wählerinnen und Wähler bevorzugen Pierre-Yves Maillard als Berset-Nachfolger. Der Gewerkschaftsboss und Waadtländer Nationalrat liegt parteiintern knapp vor Jon Pult, Jositsch und Eva Herzog.

Die grössere Hürde als die Wahl in der Bundesversammlung ist für Jositsch also die Nominierung durch die eigene Partei. Dort hat er Sympathien verloren, weil er sich um die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bewarb, obwohl die Parteileitung beschlossen hatte, dafür nur Frauen zuzulassen. Ohnehin gilt Jositsch in der SP als Rechtsausleger.

Zum Auswahlverfahren für die Nachfolge Bersets haben sich Mattea Meyer und Cédric Wermuth bisher nicht geäussert. Der Co-Präsident und die Co-Präsidentin der SP sind momentan beide in den Ferien. Damit ist die Frage weiter offen, ob die Partei diesmal (auch) einen Mann sucht. Unklar ist auch, ob es primär ein Deutschschweizer sein soll, weil die SP mit Elisabeth Baume-Schneider bereits durch eine Welsche im Bundesrat vertreten ist.

«Über den Fahrplan und mögliche Kriterien für das Bundesratsticket entscheidet die SP-Bundeshausfraktion im September.» Nicolas Haesler, Parteisprecher

Die SP-Zentrale lässt verlauten, die Parteileitung kommentiere keine Personalien im Umfeld der Nachfolge von Alain Berset. «Über den Fahrplan und mögliche Kriterien für das Bundesratsticket entscheidet die SP-Bundeshausfraktion im September», sagt Parteisprecher Nicolas Haesler.

Als wahrscheinlich gilt aber, dass die SP mit einem Zweierticket in die Wahl geht – so wie sie das schon bei der Nachfolge von Simonetta Sommaruga gemacht hat. Das Ergebnis der Wahlumfrage macht deutlich, dass Jositsch in einer solchen Konstellation klarer Favorit wäre – aber nur, falls er es auf das Ticket schafft.

Politologe Leemann sagt, entscheidend sei zunächst der Ausgang der Parlamentswahlen im Oktober. «Je nach Resultat wird die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrats wieder zum Thema.» Falls dann der zweite Sitz der SP wackle, wäre die Partei mit dem Kandidaten Jositsch vielleicht auf der sichereren Seite, meint Leemann.

Karin Keller-Sutter stürzt ab

Dem Gesamtbundesrat geben die Stimmberechtigten vier Monate nach dem Untergang der Credit Suisse eine gute Note: 54 Prozent zeigen sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihm. Der Wert hat sich seit der letzten Umfrage im Februar kaum bewegt.

Bei den einzelnen Ratsmitgliedern zeigt die Umfrage aber ein völlig anderes Bild: Nur Viola Amherd (Die Mitte), Berset und Albert Rösti (SVP) erhalten genügende Noten. Die anderen liegen unter einer Vier.

Im Vergleich zur Umfrage vom Februar fällt besonders auf, dass Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) ihre «Genügend»-Note verloren hat. Zudem ist sie in der Rangfolge um zwei Ränge abgestürzt.

Sie war das Gesicht des Bundesrats in der CS-Krise: Karin Keller-Sutter mit Colm Kelleher von der UBS und Axel Lehmann von der CS nach der Pressekonferenz vom 19. März. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Dazu beigetragen haben dürfte der 19. März. Damals gab Keller-Sutter das milliardenschwere Credit-Suisse-Rettungspaket für den Bankenplatz bekannt. Dass der Bundesrat per Notrecht tief ins Wirtschaftsleben eingriff, wird deshalb vor allem der Finanzministerin angelastet. Das scheint dem Ansehen der vorher beliebten Bundesrätin geschadet zu haben.

Die schlechtesten Noten erhalten weiterhin Ignazio Cassis (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), die mit einer 3,4 ganz am Schluss landet. Die Justizministerin hatte einen schwierigen Start im Bundesrat: Ihr Notfallplan für die Unterbringung von Asylsuchenden ging im Parlament unter. Zudem nimmt das schwierige Flüchtlingsthema ohnehin an Fahrt auf.

Nur FDP will Cassis wiederwählen

Wer an der Umfrage teilnahm, wurde nicht nur nach den Noten befragt, sondern auch, wer wieder in die Regierung gewählt werden soll. 60 Prozent der Wahlbevölkerung würden Viola Amherd (Die Mitte) für eine weitere Amtsperiode wählen.

Auf Platz zwei folgt Albert Rösti (SVP) mit 54 Prozent. Das sind satte 7 Prozent mehr als im Februar. Er scheint bei seinen vielen öffentlichen Auftritten den Ton getroffen zu haben. Von der Linken war er zu Beginn als «Ölbert Rösti» als Gefahr für die Energiewende verschrien worden. Als er dann aber loyal das Klimaschutzgesetz vertrat, verhallten diese Unkenrufe.

Bei den übrigen fünf Bundesratsmitgliedern gab es keine signifikanten Veränderungen. Ignazio Cassis bildet weiterhin das Schlusslicht. Mit 32 Prozent hat er die tiefste Unterstützung für eine Wiederwahl. Der Aussenminister verfügt nur bei der Basis seiner Partei, der FDP, über eine Mehrheitsunterstützung für die kommende Amtsperiode 2023 bis 2027.

Zauberformel wieder beliebter

Cassis zugutekommen dürfte, dass das Volk an der parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesrats wieder eher festhalten will. Konfrontiert mit der Auswahl verschiedener Varianten, sprechen sich gegenwärtig 27 Prozent für die heutige Zauberformel aus, was einem Zuwachs von 8 Prozentpunkten im Vergleich zu Anfang Jahr entspricht.

Insbesondere die Wählerschaft der SVP und FDP favorisiert die aktuelle Zusammensetzung, in der die beiden bürgerlichen Parteien eine Mehrheit haben. Die Basis von Grünen und SP dagegen spricht sich für einen Grünen-Sitz auf Kosten der FDP aus.



