Coronapause beendet – Dampftram fährt wieder durch Bern Auch das historische Dampftram von Bernmobil musst während der Coronakrise im Depot bleiben. Ab dem kommenden Dienstag dampft es aber wieder durch Bern.

Kindergärtler aus Ittigen werden nach der Pause die ersten Passagiere im Dampftram sein. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Am kommenden Dienstag dampft erstmals in diesem Jahr das historische Bernmobil-Dampftram durch die Berner Innenstadt. Wegen des Coronavirus kann die Betreiberin das nach eigenen Angaben schweizweit einmalige Tram erst jetzt in Betrieb nehmen, nicht wie sonst jeweils Anfang Mai.

Wie die Stiftung Bernmobil historique am Freitag mitteilte, werden am kommenden Dienstag und Mittwoch sieben Kindergartenklassen aus Ittigen die ersten Passagiere des Dampftrams von 1894 sein.

Die Stiftung wurde 2018 gegründet, um rund 20 historische Berner Fahrzeuge langfristig zu erhalten. Ihr gehören auch Oltdtimerbusse und der elektrisch betriebene Tramzug «Wagon-Restaurant» aus den 1930-er Jahren.

Dieser Restaurant-Wagen steht ab sofort Gruppen wieder zur Verfügung. Er verkehrte – vor den coronabedingten Einschränkungen – letztmals am 15. März. Öffentliche Fahrten mit Oldtimerfahrzeugen wie dem Dampftram sind ab Mitte Juli wieder vorgesehen.

( sda/tag )