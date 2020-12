Fenaco in Lyssach – Dampf schützt Saatgut vor Pilzbefall Die Fenaco will den Landwirten künftig Saatgut ohne chemische Behandlung anbieten. Das Unternehmen investiert in eine thermische Aufbereitungsanlage. Stefan Kammermann

Jürg Jost hofft, mit der geplanten Anlage zu mehr Ökologie in der Landwirtschaft beitragen zu können. Foto: Nicole Philipp

In der riesigen Halle stapelt sich das in bunte Säcke abgefüllte Getreidesaatgut palettenweise. Es gehört der UFA-Samen-Agrargenossenschaft, einer Tochtergesellschaft der Fenaco. Die Halle befindet sich an der Schachenstrasse in Lyssach. Gleich neben den Stapeln stehen grosse Maschinen zum Reinigen und Abfüllen von Saatgut für die Landwirtschaft.

Bald erhält der Maschinenpark in der Lager- und Werkhalle Zuwachs. Rund 3 Millionen Franken will der Saatguthändler in eine schweizweit neuartige Technik investieren. «Wir planen eine thermische Aufbereitungsanlage, um künftig Saatgut ohne chemische Behandlung anbieten zu können», erklärt Jürg Jost. Er leitet die Geschäftseinheit Saatgut.