Mietkosten in Burgdorf – Damit Wohnen für alle erschwinglich bleibt Die Stadt präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative «Für bezahlbares Wohnen in Burgdorf». Die Gruppe, die das Thema lancierte, ist damit zufrieden. Susanne Graf

Die SP befürchtet, dass günstige Wohnungen verloren gehen, wenn die Pensionskasse anstelle der Uferweg-Überbauung in Burgdorf eine neue Siedlung baut. Foto: Thomas Peter

Das Burgdorfer Baureglement soll um einen Paragrafen erweitert werden: Der neue Artikel 27a würde den Titel «Preisgünstiger Wohnungsbau» tragen. Es war eine Gruppe aus Vertretern der SP und des Mieterinnen- und Mieterverbands, die 2016 auf die Strasse ging, um Unterschriften zu sammeln für eine entsprechende Initiative.

Ihre Mitglieder hatten den Aufschwung in der Stadt und das Wachstum der Bevölkerung mitbekommen. Sie sind der Meinung, wenn so viel gebaut werde, bestehe die Gefahr, dass günstiger Wohnraum mehr und mehr verschwinde. Der Aufruhr, der entstand, als bekannt geworden war, dass die alte Überbauung am Uferweg durch eine neue Siedlung ersetzt werden solle, gab ihnen recht. Knapp 1400 Personen unterzeichneten ihr Anliegen, sodass die Initiative «Für bezahlbares Wohnen in Burgdorf» 2017 eingereicht werden konnte.