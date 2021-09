Revision des Strassengesetzes - Damit Wanderer und Bikerinnen miteinander klar kommen

Revision des Strassengesetzes – Damit Wanderer und Bikerinnen miteinander klarkommen Der Kanton will Mountainbike-Routen klarer regeln. Endlich! Was das für die Beteiligten bedeutet. Und wie ein Miteinander schon jetzt möglich wäre. Sheila Matti

Cartoon: Max Spring

Ein steiler Weg, irgendwo im Berner Wald. Eine Wanderin in bunten Leggins kämpft sich die Steigung hinauf, der Schweiss rinnt ihr in dünnen Bahnen die Schläfen hinunter. Von oben prescht ein Mountainbiker daher, schwarze Sonnenbrille und weisser Helm. In beachtlichem Tempo springt er über eine Stufe, lehnt sich in die nächste Kurve – und sieht plötzlich die Wanderin. In letzter Sekunde können beide ausweichen. Zur Kollision kommt es nicht – sie kommen mit dem Schrecken davon.

Ein düsteres Bild, das manch einen beschleicht, wenn er an die Berner Wanderwege denkt. Wandern und Mountainbiken: zwei Trendsportarten, bei denen sich Menschen auf engem Raum kreuzen müssen. Obschon es nur selten zu solchen Konflikten kommt, gilt der Wanderweg als Spannungsfeld. Und die Pandemie hat den Drang nach Bewegung an der frischen Luft noch zusätzlich verstärkt.