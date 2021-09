Burgdorf behält Baustellen im Blick – Damit Vögel in Ruhe brüten können Vogelschützer mussten auf dem Aebi-Areal 16 junge Mauersegler retten. Nun sollen die Behörden ein Inventar der gefährdeten Arten schaffen. Der Stadtrat sagt dazu klar Ja. Regina Schneeberger

Wo junge Mauersegler leben, heisst es: Rücksicht nehmen. Symbolbild: Raphael Moser

Die Rettung kam in letzter Minute: Auf dem Aebi-Areal waren die Abbrucharbeiten im Sommer 2020 schon in vollem Gange, als ein Passant entdeckte, dass in der einstigen Maschinenfabrik Mauersegler brüteten. Er alarmierte die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Burgdorf (NVB). Einen Baustopp konnten die Vogelschützer zwar nicht erwirken. Die 16 jungen Mauersegler wurden aber kurz darauf in die Wildtierstation in Utzenstorf gebracht. Alle konnten wieder ausgewildert werden.

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Denn die Jungen den Eltern zu entreissen, war alles andere als optimal. Man hätte früh genug in unmittelbarer Nähe Ersatzbrutkästen aufhängen oder mit den Abbrucharbeiten warten sollen, bis die Brutzeit vorüber ist. So empfiehlt es der Vogelschutzverband Birdlife.