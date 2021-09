Neuer Beruf in Schüpbach – Damit sich Menschen in Häusern wohlfühlen Als Einziger und Erster im ganzen Kanton Bern nimmt Joël Joao-Pedro die Lehre zum Gebäudeinformatiker in Angriff. Nina-Lou Frey

Erst seit wenigen Wochen hantiert der Lehrling Joël Joao-Pedro mit Kabeln. Weit länger im Geschäft ist sein Ausbildner Marc-André Gerber (rechts). Foto: Nicole Philipp

Auf einem Emmentaler Hügel zwischen Worb und Wikartswil steht die Gebäudeanlage der Stiftung Rütihubelbad. Sie ist wie ein Labyrinth aufgebaut. Doch im Keller verirren sich wohl die wenigsten. Der Elektromonteur Marc-André Gerber und der Lehrling Joël Joao-Pedro arbeiten den ganzen Sommer und Herbst hier unten.

Die beiden sorgen für die Optimierung des Energieverbrauchs und für mehr Komfort in den Gebäuden. Aktuell nehmen sie die Heizungsanlage in Betrieb. Mittels Software in Ventilen werde gemessen, wo und wann wie viel Energie gebraucht wird, so Gerber.