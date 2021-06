Tour de Suisse in Saanen/Gstaad – Damit niemand in die Bubble eindringt Wieder Regen zwar und diesmal keine Zuschauer, aber ein Schweizer Sieg: Als Tour-de-Suisse-Etappenort wartete in Saanen und Gstaad viel Arbeit. Pandemiebedingt. Svend Peternell

Ein Zielgelände auf dem Flugplatz Saanen ohne Publikum, aber mit wichtigen Vertretern aus dem Saanenland (v.l.): Tourismusdirektor Flurin Riedi, Mario Cairoli, OK-Päsident Etappenankunft Saanen-Gstaad, und Gemeindepräsident Toni von Grünigen. Foto: Kerem S. Maurer

Saanen und Regen – das war vor drei Jahren so, als ein dänischer Solosieger und der Tourtross bei strömendem Regen die Ziellinie in Saanen auf dem Airport-Gelände traversierten. Saanen und Regen – das war auch am Mittwoch so, als die Tour de Suisse (TdS) abermals in Saanen einfuhr, um wie schon 2018 am Folgetag von Gstaad aus weiterzufahren.

«Bis 10 Minuten vor der Zieleinfahrt war es noch trocken», konstatierte Mario Cairoli, der wusste: Der Wunsch einer sonnigen oder zumindest trockenen Etappenankunft ist dem OK-Präsidenten der Etappenankunft Saanen-Gstaad und seiner Crew nicht erfüllt worden.