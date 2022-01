Stadt-Land-Graben – Damit die zwei Welten näher zusammenrücken Andreas Aebi nutzte das Nationalratspräsidium, um Menschen vom Land in die Stadt zu bringen – und umgekehrt. Solche Aktionen haben zurzeit Aufwind. Susanne Graf

Als sich Andreas Aebi (links) als Nationalratspräsident feiern liess, führte er seine Gäste – wie etwa Bundesrat Alain Berset – aufs Land, genauer auf die Lueg ob Kaltacker. Foto: Raphael Moser

Letztes Jahr konnte ein Kind aus einer Stadt zum ersten Mal in seinem Leben ein Tier berühren. Knaben und Mädchen aus einer Berggemeinde staunten in Bern darüber, dass sie beim Mittagessen auf dem Gurten aus einer grossen Auswahl Menüs wählen konnten. Dank Andreas Aebis Nationalratspräsidium kamen 1000 Kinder aus der ganzen Schweiz in den Genuss neuer Erfahrungen.