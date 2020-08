ARA Langnau – Damit die Technik funktioniert Die Gemeinde will gut 750’000 Franken in die ARA Region Langnau investieren. Das Geld fliesst in die Steuerungen.

Vieles läuft automatisch in der ARA Region Langnau. Nächstes Jahr sollen gewisse Systeme ersetzt werden. Beat Mathys

Die Abwasserreinigungsanlage der Region Langnau läuft störungsfrei. Und das soll so bleiben. Um sicherzustellen, dass die Anlage weiterhin einwandfrei arbeite, seien Investitionen in die «EMSRL»-Technik nötig, liess der Gemeinderat das Parlament wissen. «EMSRL» steht für Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik. In zwei Anläufen sollen Werterhaltungsmassnahmen in diesen Bereichen vorgenommen werden. Da die Elektroinstallationen und Schaltschränke noch in sehr gutem Zustand seien, würden sie erst in 10 bis 15 Jahren ersetzt.