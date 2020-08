Bauvorhaben in Schangnau – Damit die Autos sauber bleiben Der Gebrüder Siegenthaler AG fehlt es an Platz. Jetzt will sie ein altes Haus abreissen, die Denkmalpflege ist in das Bauvorhaben involviert. Jacqueline Graber

Das alte Gebäude mit den grünen Fensterläden befindet sich direkt an der Hauptstrasse. Seit vielen Jahren ist es unbewohnt. Foto: Marcel Bieri

An der Hauptstrasse von Marbach her in Richtung Schangnau befindet sich im Weiler Wald die Garage der Gebrüder Siegenthaler AG. Diese ist in zwei Bereiche unterteilt: Auf der einen Seite ist die Werkstätte für Landmaschinen eingerichtet, auf der anderen werden Autos repariert. Platz ist rar. «Wenn beispielsweise ein Occasion-Auto oder ein Neuwagen für die Übergabe an den Käufer parat gemacht wird, kann es nicht in der Werkstatt stehen bleiben.» Es müsse, nachdem es geputzt wurde, draussen vor der Liegenschaft abgestellt werden, sagt Martin Siegenthaler, Mitinhaber der Firma. Die Parkplätze befinden sich entlang der Hauptstrasse, und die Fahrzeuge sind innert Kürze mit einer feinen Schicht Staub überzogen.