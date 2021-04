Region Lützelflüh – Damit der Kies nicht ausgeht Seit fast 40 Jahren wird in der Grube Gumpersmühle/Waldhaus Kies abgebaut. Die Reserven reichen noch für rund drei Jahre. Eine Lösung ist in Sicht. Jacqueline Graber



Die bestehende Kiesgrube befindet sich in Grünenmatt. Nun soll diese westlich in Richtung Lützelflüh erweitert werden. Foto: Beat Mathys

«Wir haben hier guten Kies. Zwar nicht ganz so guten wie im Aaretal, aber guten», sagt Werner Eichenberger. Er ist Geschäftsführer der Waldhaus Kies AG. Diese baut seit 1977 in der Grube «Gumpersmühle/Waldhaus» in Grünenmatt Kies ab. Zurzeit findet der Abbau im Rahmen der 2006 genehmigten Überbauungsordnung (UeO) statt. Die bewilligten Reserven reichen noch für ungefähr drei Jahre. Das Ziel ist nun, den Kiesabbau nahtlos in Richtung Westen, also gegen Lützelflüh, fortzusetzen. Dazu ist eine neue UeO nötig, im Richtplan ist die Erweiterung bereits vorhanden.