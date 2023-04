Spiez hofft auf Solidarität – Damit der Dorfumbau nicht zum Lädelisterben führt Gemeinde, Gewerbeverband und Spiez Marketing unterstützen die Betriebe im Zentrum, damit diese die einjährige Grossbaustelle überstehen. Gestartet wird mit einem Fest. Jürg Spielmann

Bagger und Einbahnverkehr: Die Oberlandstrasse in Spiez ist bis Ende September eine Baustelle. Danach wird der daran anschliessende Lötschbergplatz umgestaltet. Foto: Jürg Spielmann

Tote Hose. Das ist, was in den nächsten zwölf Monaten an der Spiezer Oberlandstrasse nicht herrschen soll. «Unser Ziel ist es, dass während der Umgestaltung die Frequenzen und Umsätze nicht derart drastisch einbrechen, wie dies vor einigen Jahren in Thun der Fall war», sagt Stefan Seger. 2018 beklagten Geschäfte in der Kyburgstadt – vorab in der unteren Altstadt, der Unteren Hauptgasse und der Marktgasse – Umsatzeinbussen von 50 Prozent und mehr. Der Grund dafür waren die beiden Grossbaustellen am Bern- und am Lauitor.