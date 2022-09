Touch the Mountains Interlaken – Damian Lynn ist der erste Top Act Touch the Mountains 2023 präsentiert mit Damian Lynn den ersten Schweizer Top Act, der am 1. Januar auftreten wird.

Damian Lynn – hier an der Seat Music Session 2015 im KKThun. Foto: Manuel Lopez

Er soll Interlakens Promenade am 1. Januar 2023 zum Beben bringen, wie die Organisatoren von Touch the Mountains schreiben: Damian Lynn, dessen Auftritt für 16 Uhr angekündigt wird. «Urbane Einflüsse, die sich in seinen beatlastigen Produktionen widerspiegeln, sowie sein unverkennbarer Flow zeichnen seine Musik («When We Do It», «Feel the Heat» oder «Blink of an Eye») aus», verkünden die Veranstalter. Und weiter: «Seine Liveauftritte bestechen durch eine energiegeladene Show im Duo mit seinem Schlagzeuger.»

Um 13 Uhr öffnet die Festwirtschaft und man stimmt sich auf den Konzertbeginn um 14 Uhr ein. Zwei weitere, noch nicht namentlich genannte Bands sollen um 14 und 18 Uhr laut den Veranstaltern ebenfalls «für grossartige Stimmung sorgen». Zum krönenden Abschluss des kostenlosen Open Airs wird um 19.45 Uhr das grosse Kunstfeuerwerk, präsentiert von Interlaken Tourismus, gezündet.

pd/sp

