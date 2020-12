Kolumne «Bern & so» – Damenunterwäsche – ein heisses Eisen Über die Unmöglichkeit, im aktuellen Zeitalter Werbung für Dessous zu machen. Michael Bucher

Sexismus verorten und anprangern ist gerade total en vogue. Dass man dabei übers Ziel hinausschiessen kann, zeigte sich jüngst beim Berner Hauptbahnhof. «Sexistische Kackscheisse» hatte jemand auf ein Werbeplakat gepinselt. Darauf wurde für Damenunterwäsche geworben. Zu sehen war eine junge Frau in ebendiesen Dessous.

Dass man Frauenunterwäsche bewirbt, indem man tatsächliche eine FRAU in UNTERWÄSCHE zeigt, das geht natürlich gar nicht. Eindeutig besser wäre gewesen, ein Mann hätte sich in den Schlüpfer gezwängt. Dann wäre die Gefahr gebannt gewesen, irgendwelche Geschlechterstereotypen zu transportieren. Ein unverfängliches Werbe-Testimonial wie Dr. Best hätte man einsetzen müssen. Der alte Mann mit Schnauz und weissem Kittel bewarb in den 90ern seine ultra-geschmeidigen Schwingkopf-Zahnbürsten, zu deren Veranschaulichung er jeweils Tomaten malträtierte. Wobei: Dann hätte ja ein alter weisser Mann den Frauen diktiert, was sie anziehen sollen. Chauvinisten-Alarm!