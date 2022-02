Hauptversammlung in Unterseen – Damenturnverein in Personalnöten Der bald 100-jährige Verein aus Unterseen hat mit seinem Fortbestand zu kämpfen. Er sucht dringend Leitpersonen und Turnerinnen.

Ein Blick auf Unterseen, wo der Damenturnverein zu Hause ist. Foto: Bruno Petroni

Das neue Vereinsjahr musste mit trüben Aussichten präsentiert werden. Das war an der Hauptversammlung des Damenturnvereins Unterseen (DTVU) mit Präsidentin Monika Steiner bald einmal klar. Seit Jahren hat der Verein mit dem Mangel an Leiterinnen und Leitern sowie Mitgliederschwund zu kämpfen. Die amtierende Hauptleiterin der Damen verlässt den Verein per Mitte Jahr. Eine Nachfolge konnte noch nicht gefunden werden.