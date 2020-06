Angetroffen – Daheim in einer unglaublich lebenswerten Stadt Erik Kyburz hat einer ganzen Generation von Nachtschwärmern in Thun den Soundtrack für ihre Partys geliefert – aber nicht nur das. Marco Zysset

Erik Kyburz hat die Ausgehmeile im Selve-Areal mitgeprägt. Foto: Manu Friederich

Auch im angeregten Gespräch wird nicht ganz klar, wer nun wen mehr geprägt hat: Erik Kyburz Thun oder Thun Erik Kyburz. Vielen Nachtschwärmern der 90er- und 00er-Jahre ist der 46-jährige Familienvater als musikalischer Begleiter durch die Partynächte ein Begriff: Als DJ Erik legte er die Tonspur zu so mancher ausgelassenen Party im Thuner Selve-Areal, im Mokka und anderen Nachtlokalen in der kleinen Stadt am Rand der Alpen - und zu den intensivsten Zeiten weit über die Region hinaus.