Schnelleres Internet – Därstetten und Brünigen kommen ans Glasfasernetz Die Swisscom baut nächstes Jahr ihr Glasfasernetz im Oberland aus. Ab Sommer 2021 werden die Einwohner von Därstetten angeschlossen, Ende Jahr jene in Brünigen.

Die Brünig-Passhöhe. Im Weiler Brünigen erhalten die Einwohner ab Ende 2021 schnelleres Internet. Foto: Bruno Petroni

Das Unternehmen Swisscom hat bereits vor längerem kommuniziert, bis Ende 2021 in jeder Schweizer Gemeinde seine Glasfasertechnologien in den Dorfkernzonen auszubauen. Nachdem Meiringen bereits ausgebaut

worden ist, wird Mitte 2021 auch der Weiler Brünigen, zu Meiringen gehörend, ans Glasfasernetz angeschlossen.

In Därstetten ist der Ausbau ebenfalls für 2021 geplant – die ersten Arbeiten starten bereits im Frühling. Ab Sommer werden die ersten Haushalte angeschlossen. In Brünigen werden die Kabel ab Sommer verlegt, Ende Jahr können die Einwohner das Angebot nutzen, wie es in der Mitteilung der Swisscom heisst.

Vorarbeiten sind nötig

Bevor die Glasfaserkabel verlegt werden können, sind laut der Telecomfirma noch Vorarbeiten nötig. Dazu gehöre unter anderem das Einholen der Bewilligung für die Ausbauarbeiten auf privaten wie auch öffentlichen

Grundstücken.

In einem weiteren Schritt müsse die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert und aufgerüstet werden, um die höheren Bandbreiten übertragen zu können. Der Ausbau wird mit anderen Werken koordiniert, sollten zeitgleich weitere Infrastrukturbauten wie Strassensanierung durchgeführt werden.

Auf www.swisscom.ch/checker können Einwohner ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben und prüfen, welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind.

pd/jzh