Rücktritte nach der #MeToo-Debatte – Dänemarks grosser blinder Fleck Vor drei Jahren diskutierte alle Welt über den Hashtag #MeToo, Sexismus und Machtmissbrauch. In Dänemark aber ist das Thema erst jetzt so richtig angekommen. Was sind die Gründe? Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Die dänische Moderatorin Sofie Linde hat die aktuelle Debatte losgetreten, als sie live von erzwungenem Oralsex berichtete. Foto: Imago Images

Am Montag stürzte der Bürgermeister Kopenhagens, vergangene Woche trat der Parteiführer der Sozialliberalen zurück, und noch immer steht der Aussenminister Dänemarks in der Schusslinie. «So etwas habe ich in der dänischen Politik noch nicht gesehen», urteilte der Kommentator der grössten dänischen Tageszeitung «Politiken» Anfang dieser Woche. «Es ist völlig wild.» Während Europa über das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie spricht, wird Dänemark von einer zweiten Welle ganz anderer Art getroffen: Drei Jahre nachdem die #MeToo-Bewegung sexuellen Missbrauch weltweit auf die Agenda brachte, wird die dänische Gesellschaft und Politik gerade von der Debatte mit einer Wucht erfasst, die die Dänen selbst erstaunt.

«Sie wissen, wer gemeint ist»

Losgetreten hatte diesen Herbst der Abrechnung die bekannte TV-Moderatorin Sofie Linde, die unter anderem die dänische Ausgabe der Talentshow «X Factor» moderiert. Bei der Aufzeichnung der Zulu Awards des Senders TV2 Zulu Ende August überraschte sie das ganze Land, als sie ihre Moderation eröffnete mit der Erinnerung an ein Zusammentreffen, das sie als TV-Neuling zwölf Jahre zuvor mit einem mächtigen Fernsehmann gehabt hatte: Der Mann, sagte Sofie Linde, habe sie damals in groben Worten zum Oralsex aufgefordert und gesagt, andernfalls werde er ihre Karriere zerstören. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie zusehen», sagte sie dann in die Kamera. «Sie wissen, wer gemeint ist.»

In einem offenen Brief beklagten 322 Politikerinnen aus allen Parteien Sexismus und Missbrauch in den Parteien und im Parlament.

Die noch grössere Überraschung war dann die: Anders als bei früheren Anschuldigungen blieb es diesmal nicht bei den Schlagzeilen des nächsten Tages. Stattdessen schienen vor allen die Frauen in Dänemark auf ein solches Signal nur gewartet zu haben. Zuerst solidarisierten sich 1600 Prominente in einer Unterschriftenliste mit Sofie Linde, dann wandten sich ehemalige Praktikantinnen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen DR mit einem öffentlichen Brief an die Verantwortlichen des Senders, in dem sie von Belästigung und Missbrauch berichteten. Die Debatte erfasste nach den Medien schnell auch die Musik, die Universitäten, die Spitäler.

In einem offenen Brief beklagten dann Ende September 322 Politikerinnen aus allen Parteien Sexismus und Missbrauch in den Parteien und im Parlament. «In der Politik geht es um Netzwerke, Beziehungen und Macht», heisst es in dem Brief. Deshalb sei sie ein idealer Nährboden für Missbrauch. Dem Brief beigefügt war eine Auflistung von 79 Vorfällen, die die Schreiberinnen am eigenen Leibe erlebt hatten: «Einer von uns wurde angeboten, in der Wahlnacht in einem Ministerium gefickt zu werden» – «Einer von uns wurde gesagt, es sei wichtig, dass ihre Brüste auf dem Wahlplakat zu sehen seien» – «Eine wurde von einem Parteifreund gefragt, ob sie ‹Sperma zum Frühstück schluckt›.»

Die zudringliche Hand

Mit den Rücktritten der vergangenen Woche hat die Debatte nun erste Konsequenzen nach sich gezogen. Zuerst stürzte Morten Ostergaard, Chef der Sozialliberalen. Die Parlamentarierin Lotte Rod hatte zuvor erzählt, wie sie einmal die zudringliche Hand eines mächtigen Parteifreundes von ihrem Schenkel hatte entfernen müssen. Ostergaard gab sich nun als der Übergriffige zu erkennen.

Zurückgetreten: Frank Jensen, Bürgermeister der Hauptstadt Kopenhagen. Er soll Frauen gegen ihren Willen geküsst haben. Foto: Philip Davali (Keystone)

Der mächtige Bürgermeister von Kopenhagen, der Sozialdemokrat Frank Jensen, musste nach Enthüllungen der Zeitung «Jyllandsposten» sein Amt abgeben, in denen Parteifreundinnen von mehreren Übergriffen berichteten. So soll Jensen unter anderem Frauen bei Partys gegen ihren Willen geküsst haben. Bei seinem Rücktritt am Montag erklärte er, es tue ihm «unglaublich leid», dass er sich «unangemessen verhalten» habe. Gleichzeitig beklagte er eine Kultur der Vorverurteilung und sagte, «als früherer Justizminister» sei ihm wichtig, dass keiner für schuldig befunden werde, bevor nicht Beweise vorliegen.

Viele fragen nun, wieso eigentlich die #MeToo-Debatte in Dänemark – anders als beim Nachbarn Schweden zum Beispiel – erst mit einer Verspätung von drei Jahren praktische Folgen hat. In Dänemark hat man sich immer gerne über die Schweden und deren angeblich übertriebene «politische Korrektheit» lustig gemacht, womöglich verstellte auch diese rauere politische Kultur den Blick dafür, dass es im dänischen Selbstbild als Land von Emanzipation und Gleichberechtigung grosse blinde Flecken gibt.

Mitschuld der Medien

Die Autorin Eva Aagaard gab in einer Kolumne in «Politiken» auch den dänischen Medien eine Mitschuld, «dass die erste dänische #MeToo-Welle 2017 so schnell verebbt ist». Sie zitiert eine Untersuchung, wonach sieben von neun dänischen Medien in ihren Social-Media-Kanälen jeweils doppelt so viele negative Nachrichten über die #MeToo-Bewegung geteilt hätten wie positive. Die Medienberichterstattung habe Missbrauchsopfer sicherlich davor abgeschreckt, an die Öffentlichkeit zu gehen. «Bis das Schweigen 2020 erneut gebrochen wurde.»

Premierministerin Mette Frederiksen gestand ein, ihre Sozialdemokratische Partei sei angesichts einer doch weit verbreiteten Kultur des Missbrauchs «ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden». Die Partei hat nun Anwälte mit einer internen Untersuchung beauftragt. Frederiksens Kritiker allerdings haben nun Jeppe Kofod im Visier. Kofod war 2008 als Parteisprecher zurückgetreten, nachdem er zugegeben hatte, als 34-Jähriger Sex mit einer 15-Jährigen gehabt zu haben. Frederiksen machte ihn dennoch nach ihrem Wahlsieg im Juni vergangenen Jahres zum Aussenminister, bislang hält sie an ihm fest. Der Rücktritt des Kopenhagener Bürgermeisters, meint «Politiken» jedenfalls, werde wohl nicht der letzte gewesen sein.