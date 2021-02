Riesiger Windpark in der Nordsee – Dänemark wird eine grüne Batterie

für Europa Kopenhagen plant das grösste Bauvorhaben seiner Geschichte: eine Energie-Insel in der Nordsee, deren Windparks einmal Strom für zehn Millionen Haushalte liefern sollen. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Eine Art Mondlandung: Dänemark will bis 2033 für mehr als 28 Milliarden Euro einen riesigen Windpark in der Nordsee bauen. Foto: Jasper Carlberg (Keystone)

1991 waren die Dänen die Ersten, die Windkraftanlagen auf dem offenen Meer bauten. Nun hat das Land ein Projekt verkündet, das alles in den Schatten stellt, was im Moment weltweit an Windkraftprojekten in Planung ist: Vergangene Woche beschloss das Parlament in Kopenhagen mit grosser Mehrheit den Bau einer «Energieinsel» in der Nordsee, deren angeschlossene Windparks einmal Strom liefern sollen für zehn Millionen Haushalte, viermal so viele, wie Dänemark zählt: Der Strom soll auch nach Deutschland, Polen und in andere Länder Europas geliefert werden. Mit einem Preis von umgerechnet mehr als 28 Milliarden Euro wird es das grösste Bauprojekt in der Geschichte Dänemarks sein.

Es ist das seltene Beispiel eines Projekts, dem von fast allen Seiten in der dänischen Gesellschaft applaudiert wird. Klimaminister Dan Jorgensen von den Sozialdemokraten nannte es ein «zentrales Leuchtturmprojekt» für den von der Regierung beschlossenen grünen Wandel des Landes. Die Umwelt-Denkfabrik Concito sprach von einem «historischen» Schritt, Troels Ranis vom Industrieverband Danske Industri nannte es Dänemarks «Mondlandungsprojekt» mit grossen Chancen für Wirtschaft und Arbeitsplätze: «Die Amerikaner flogen zum Mond, in Dänemark fahren wir 80 Kilometer in die Nordsee.»

Knotenpunkt für Windparks

Die Energieinsel ist geplant als künstliche Insel etwa 80 Kilometer westlich vor der Küste Jütlands. Die Insel soll dann logistisches Zentrum und Knotenpunkt sein für mehrere angeschlossene Offshore-Windparks. Als Zeitpunkt der Fertigstellung war ursprünglich 2030 angepeilt worden, realistischer scheint nun eine Inbetriebnahme im Jahr 2033. Dann sollen zunächst etwa 200 der 260 Meter hohen Windräder ans Netz gehen und erst einmal Strom für drei Millionen Haushalte liefern. Die künstliche Insel selbst soll anfangs 120’000 Quadratmeter gross sein. Sowohl die Zahl der Windräder als auch die Grösse der Insel soll sich in anschliessenden Bauphasen dann noch mehr als verdreifachen. Diskutiert wird auch, ob man auf der Insel zusätzlich Kapazitäten schafft für die Produktion umweltfreundlicher Kraftstoffe mithilfe des Stroms direkt vor Ort.

Die Planungen stehen allerdings noch am Anfang. Machbarkeitsstudien müssen zuerst den besten Standpunkt identifizieren. Unter anderem soll die Insel so weit draussen im Meer liegen, dass die gewaltigen Windräder vom Ufer aus unsichtbar bleiben. Gleichzeitig stehen sowohl die Details der Finanzierung als auch die Anteilseigner und Kooperationspartner des Projekts aus der Wirtschaft noch nicht fest: Der Staat wünscht sich eine öffentlich-private Partnerschaft, möchte mit 50,1 Prozent allerdings Mehrheitseigner bleiben.

Das ehrgeizige dänische Klimaziel sieht eine Senkung der Treibhausgase um 70 Prozent bis zum Jahr 2030 vor.

Mit Ausnahme der rechtspopulistischen Partei der «Neuen Bürgerlichen» hatten alle Fraktionen im Parlament dem Projekt zugestimmt. Neben dem Projekt in der Nordsee wurde gleichzeitig eine zweite, kleinere Energieinsel in der Ostsee beschlossen: Dort sollen die Windparks um die Insel Bornholm herum gebaut werden. Die Kritik, die bislang laut wurde, zielt auf die Verzögerung im Zeitplan ab. Einige Akteure zeigten sich enttäuscht über die Fertigstellung erst im Jahr 2033. Das nämlich bedeutet, dass die Windparks in der Nordsee drei Jahre zu spät kommen, um noch Einfluss zu haben auf das ehrgeizige dänische Klimaziel, das eine Senkung der Treibhausgase um 70 Prozent bis zum Jahr 2030 vorsieht. Die Branchenverbände Wind Denmark und Danske Energi etwa mahnten ein grösseres Tempo an, sie versprechen sich viele neue Aufträge für ihre Mitglieder.

Alles andere als blauäugiger Idealismus

Dänemarks grösste Zeitung, die liberale «Politiken», nannte das Projekt «zu Recht mutig»: Dänemark sei stets «Experimentierraum und Vorbild» gewesen, das sei schon immer der grösste Beitrag des Landes zum Kampf ums globale Klima gewesen. Gleichzeitig seien solche Projekte alles andere als blauäugiger Idealismus: «Sie schaffen Wachstum und Chancen für Geschäfte.»

Wichtig für den Erfolg der Energieinseln wird sein, dass andere Länder den Strom auch abnehmen. Man sei unter anderem in Gesprächen mit Deutschland, Polen, Belgien und den Niederlanden, hiess es vonseiten der Regierung. Das Projekt der Dänen sei eines «für den grünen Übergang in Europa», sagte Christian Ibsen, Direktor der Denkfabrik Concito: «Die Energieinsel kann die Nordsee zu einer grünen Batterie für Europa machen.»