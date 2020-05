Hotel wird ausgebaut – Dachterrasse und Self-Check-in im Metropole Das Hotel Metropole in der Zeughausgasse wird nach einer Sanierung als Hotel mit Self-Check-in wiedereröffnet werden. Claudia Salzmann

Das Hotel Metropole am Waisenhausplatz soll umgebaut und vergrössert werden. Foto: Franziska Rothenbuehler

Das Dreisternhotel Metropole in der Zeughausgasse soll umgebaut und vergrössert werden, so stand es in einer Baupublikation im «Anzeiger». Das Stadthotel hat derzeit 59 Zimmer und soll auf 85 Zimmer und 93 Betten auf sechs Etagen erweitert werden. Geführt wurde es von den Betreibern des gegenüberliegenden Hotels Kreuz, nun wurde die Leitung neu ausgeschrieben.