Eriswil – Dachstockbrand in Einfamilienhaus Am Sonntagabend ist im Dachstock eines Einfamilienhauses in Eriswil ein Brand ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt, die Brandursache ist bisher unklar.

Das Dach des Hauses wurde stark beschädigt und Teile davon mussten entfernt werden. Foto: Kantonspolizei Bern (zvg)

Die Meldung über den Brand am Blumenweg in Eriswil ging bei der Kantonspolizei Bern am Sonntag um 20.45 Uhr ein. Die Feuerwehr konnte ihn rasch unter Kontrolle bringen. Bei Brandausbruch befanden sich zwei Personen im Haus, sie konnten es selbständig verlassen.



Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern rund 50 Angehörige der Feuerwehr Eriswil und 15 Angehörige der Feuerwehr Region Huttwil sowie eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz. Das Dach des Hauses wurde stark beschädigt und Teile davon mussten entfernt werden, um den Brandherd vollständig löschen zu können. Die Ursache ist Gegenstand von Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Montag schreibt.



pd

