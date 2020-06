Tourismus-Auftritt Kanton Bern – Dachorganisation des Berner Tourismus wechselt Namen Die Dachorganisation des Berner Tourismus «BE! Tourismus AG» heisst ab 2021 neu «Made in Bern AG». Ein Ziel der Umbenennung ist es, den Tourismus aus der Corona-bedingten Krise zu führen.

Blick vom Jungfraujoch: Die Berner Alpen sollen in der Corona-Krise verstärkt das einheimische Publikum begeistern. Bild: Keystone

Die Dachorganisation des Berner Tourismus wechselt auf Anfang 2021 ihren Namen: Aus der «BE! Tourismus AG» wird die «Made in Bern AG». Das geht aus einem Communiqué vom Donnerstag hervor.

An der Generalversammlung in Thun habe der Namenswechsel keinerlei Diskussionen ausgelöst, heisst es. Schon heute werde der Tourismuskanton Bern unter dem Label «Made in Bern» vermarktet. Dass die Dachmarketingorganisation nun selber so heisse, sorge für einen einheitlichen Auftritt.

Namenswechsel als Chance

Die «Made in Bern AG» wolle dazu beitragen, den Tourismus aus der Corona-bedingten Krise zu führen, erklärte Verwaltungsratspräsident Patrik Scherrer. «Wir sehen die Situation als Chance, den Kanton Bern als vielfältige Destination bei unseren Schweizer Gästen zu verankern.»

Die Dachorganisation wurde 2012 gegründet. Sie soll den Tourismus-Auftritt des Kantons Bern stärken und das Marketing der einzelnen Destinationen koordinieren.

( SDA )