Ursache wird noch ermittelt – Dach eines Zweifamilienhauses in Muri in Brand Am Donnerstagnachmittag ist auf einem Wohnhaus in Muri ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag kurz nach 14 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand in Muri gemeldet. Wie die Kapo mitteilt, konnte die Feuerwehr die Flammen auf dem Dach eines Zweifamilienhauses an der Weststrasse rasch unter Kontrolle bringen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Innern des Gebäudes, so dass niemand verletzt wurde. Die Wohnung im ersten Stock wurde stark beschädigt und ist vorläufig unbewohnbar. Für die Bewohner wurde eine vorübergehende private Wohnlösung gefunden. Die zweite Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

