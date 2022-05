See-Trail-Marathon Brienzersee – Da, wo nicht der Schnellste gewinnt Am Samstag ging der etwas andere Marathon und Halbmarathon rund um den Brienzersee zum bereits siebten Mal über die Bühne.

Startschuss des 7. «See-Trail-Marathons» auf dem TCS-Camping Bönigen am Samstag um 9.05 Uhr. Foto: PD/Marcel Fischer

Ideales bewölktes Wetter empfing am Samstag auf dem TCS-Campingplatz in Bönigen die rund 70 Läuferinnen und Läufer. Einen neuen Streckenrekord realisierte niemand. OK-Chef Béat Kornfeind erwähnt aber sogleich: «Die schnellste Zeit ist auch nicht die Philosophie des Laufes. Gewinner ist, wer seiner im Vorfeld geschätzten Zeit am nächsten kommt.» Deshalb ist das Tragen einer Uhr am Handgelenk verboten. Und: Der Läufer ist auch selbst für seine Verpflegung zuständig.

Eine Rekordspende

Dieses Jahr schwitzten die Teilnehmer – viele davon wieder vom Lauftreff Thun – für die 16 Waisenkinder (im Alter von 5 bis 18) aus der Ukraine, welche gerade auch am vergangenen Wochenende von Kandersteg nach Bolligen bei Bern umgezogen sind. Kornfeind zur Spende: «Mit über 3100 Franken konnten wir einen neuen Spendenrekord generieren. Viele Läuferinnen und Läufer haben das Startgeld grosszügig aufgerundet.» Mit der Spende werden, so Kornfeind, auch Fahrräder mit Helmen und iPads gekauft und dann vor Ort in Bolligen überreicht.

Béat Kornfeind, OK-Chef See-Trail-Marathon, bei der Übergabe des Sponsorenchecks an Marta Krasnohor von der Ridni-Stiftung aus der Ukraine. Foto: PD/Marcel Fischer

Sieger ist Stefan Pritz

Den Halbmarathon von Brienz nach Bönigen (21 Kilometer, 900 Höhenmeter) gewann mit der besten geschätzten Zeitdifferenz von nur einer Sekunde Stefan Pritz (Thun). Bei der Originaldistanz über 42 Kilometer und 1700 Höhenmeter schwang Urs Schmitt mit einer Zeitdifferenz von 2:03 Minuten obenauf.

pd

