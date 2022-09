150 Jahre Tourismus Adelboden – Da werden Fremde zu Freunden Drei Tage lang vibrierte Adelboden im Festfieber. Krönender Abschluss war ein Festakt mit grossem Umzug am Sonntag. Lotte Brenner

Am Umzug nahmen mehrere Dutzend Gruppen aus der Region teil. Foto: PD/Anja Zurbrügg Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg

Ausser am Freitag regnete es während der Feierlichkeiten von «150 Jahre Tourismus in Adelboden». Aber die Festlaune wurde nicht getrübt, und am Sonntag säumten gar viele die Dorfstrasse, als ein bunter, fröhlicher Umzug die trübe Lage erhellte.