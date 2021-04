SCB-Stimmen – «Da sahen wir: Die Davoser sind frustriert» Nach dem 3:0-Sieg in Davos und der Qualifikation fürs Playoff: Was bei Bern Doppeltorschütze Vincent Praplan, Verteidiger Ramon Untersander und ein Sprücheklopfer sagten. Kristian Kapp

Hoch das Bein: Vincent Praplan feiert hier nicht sein Baseball-Tor zum 1:0, sondern seinen zweiten Treffer zum 2:0. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Man kennt sie, diese Szenen vor der Garderobe einer Mannschaft, die gerade eine Playoff-Serie erfolgreich hinter sich gebracht hat. Die laute Musik, die gelöste Stimmung. Ein paar Sprüche darf es auch geben. «Viele Pucks haben wir heute eigentlich nicht gesehen», scherzte einer, darin steckte eigentlich mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Der 3:0-Sieg in Davos, er war ein Kampfsieg, keiner mit spielerischem Glanz, da redete auch keiner um den heissen Brei herum.

«Davos hatte klar mehr vom Spiel», sagte Stürmer Vincent Praplan, Schütze der ersten beiden Treffer. «Wir verbrachten eigentlich in der ganzen Serie sehr viel Zeit in unserer Zone, Davos war sehr stark, kreierte sehr viele Chancen», sagte Ramon Untersander, einer jener wenigen Berner Verteidiger, die auch mal den Puck am Stock aus der Zone brachten und für Momente der Erholung sorgten.