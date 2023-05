Nespresso-Chef im Interview – «Da realisierte ich: Nachhaltigkeit ist eine Chance für Wachstum» Guillaume Le Cunff reist öfter zu seinen Kaffeebäuerinnen und -bauern in aller Welt. Ein Erlebnis im Kongo lässt ihn nicht mehr los. Es prägt sein Unternehmertum. Philippe Reichen aus Lausanne

«Es gibt eine grössere Sache als nur den Profit», sagt Guillaume Le Cunff, Geschäftsführer von Nespresso. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Ehrlichkeit forderte Guillaume Le Cunff von Wirtschaftskadern im privaten Wirtschaftsinstitut IMD in Lausanne. Ehrliche Meinungen bekam der Geschäftsführer von Nespresso denn auch. «Wer von Ihnen denkt, dass die Aluminiumkapseln für Nespresso ein Problem sind?», fragte Le Cunff sein Publikum. Gut die Hälfte des Publikums reckte seine Hände in die Höhe.

Le Cunff verteidigte seine Marke. Wer Nespresso trinke, habe keinen grösseren ökologischen Fussabdruck als jemand, der seinen Kaffee mit einer vollautomatischen Kaffeemaschine zubereite. Entscheidend seien die Zubereitung und die Beschaffung des Rohkaffees. «Im Fall von Nespresso ist die Kaffeemenge perfekt proportioniert und das Wasser fliesst mit genau definierter Temperatur», so Le Cunff. Absolut notwendig sei, dass man seine Aluminiumkapseln ins Recycling gebe.

Da zeigt sich: Mit einer Recyclingrate von 70 Prozent sind die Schweizerinnen und Schweizer Weltspitze. Sie helfen Nespresso, die CO₂-Bilanz nach unten zu drücken. Auf dem amerikanischen Kontinent ist diese Bilanz schlechter, verbessert sich aber. Das ist Teil der Resultate eines mehrjährigen Zertifizierungsprozesses. Die Kaffeemacher vom Genfersee liessen ihre Lieferketten durchleuchten und verpflichteten sich, sich für die Umwelt, ihre Mitarbeitenden und die Gemeinschaften in Produktionsländern zu engagieren. Das Resultat: Nespresso darf heute die «B Corp»-Zertifizierung verwenden. 280 B-Corps-Unternehmen gibt es gegenwärtig in der Schweiz , weltweit sind es über 6500.

Verliehen hat die Zertifizierung Jonathan Normand, Gründer und Geschäftsführer der Stiftung B Lab Schweiz. Die Non-Profit-Organisation erstellt Standards und Programme, «die das Verhalten, die Kultur und die strukturellen Grundlagen unseres Wirtschaftssystems verändern» sollen. Normand attestiert Nespresso, «hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu erfüllen». Im Anschluss an ihren Auftritt im Wirtschaftsinstitut stellten Le Cunff und Normand sich den Fragen dieser Redaktion.



Herr Le Cunff, Sie sagten etwas Überraschendes: «Ich strebe nicht nach der absoluten Gewinnmaximierung.» Wäre Ihnen dieser Satz über die Lippen gekommen, als Sie 2007 bei Nespresso zu arbeiten begannen? Guillaume Le Cunff: Natürlich hat der geschäftliche Erfolg für mich Priorität. Aber es geht um mehr. In meiner ersten Arbeitswoche für Nespresso reiste ich nach Costa Rica und traf mich mit Kaffeebäuerinnen und -bauern. Dabei realisierte ich: Nachhaltigkeit ist eine grosse Chance für Innovation und Wachstum. Meine Arbeit gibt mir eine unglaubliche Gelegenheit, das Unternehmerische mit dem zu verbinden, woran ich glaube.

Nämlich? Le Cunff: Wenn man Kaffeebauern trifft und sieht, welchen Einfluss die eigene Arbeit auf diese Gemeinschaften haben kann, wird einem rasch klar, dass es eine grössere Sache gibt als nur den Profit. Die Bäuerinnen bauen Kaffee in Waldgebieten, in einem von der Natur geprägten Lebensraum an. Wenn wir unsere Arbeit richtig machen, hat sie nicht nur eine positive Auswirkung auf die lokalen Gemeinschaften, indem wir den Erfolg ihres Unternehmens fördern, sondern auch auf die biologische Vielfalt.

Guillaume Le Cunff Infos einblenden Der Franzose begann seine Berufskarriere als Business Analyst in Rumänien und kam im Jahr 1998 zu Nestlé, wo er zuerst im Geschäft mit Mineralwasser tätig war. Seit Anfang des Jahres 2020 ist er Geschäftsführer der Nestlé-Tochter Nespresso.

Und an diesem Ideal halten Sie auch dann fest, wenn Sie Möglichkeiten sehen, Umsatz und Gewinn zu steigern? Le Cunff: Ganz klar. Das ist kein Widerspruch. Als globale Marke muss es für uns Wege geben, eine nachhaltige, regenerative Landwirtschaft zu fördern und Positives für die lokale Bevölkerung zu bewirken. Das nützt uns als Unternehmen und stärkt die Bindung unserer Mitarbeitenden zu unserem Produkt. Das Kaffeegeschäft ist mehr als ein Geschäft. Das sehe ich jeden Tag.

Ich stelle mir vor, dass man als Konzernchef nur dann zu dieser Einsicht kommt, wenn man aus seinem Büro in die weite Welt hinausgeht und Produzenten besucht. Le Cunff: Das ist die emotionale, aber reale Seite meiner Tätigkeit. Ich muss da eine Geschichte erzählen. Ich besuchte im Kongo ein Dorf mit Kaffeeproduzentinnen, die einen der besten Kaffees anbauen, die wir im Angebot haben. Stellen Sie sich vor: Die Kaffeeproduzentinnen hatten noch nie in ihrem Leben einen Kaffee getrunken! Die Einheimischen trinken vor allem Tee. Also brachten wir eine Nespresso-Maschine mit, füllten Kapseln von Hand ab und machten Kaffee. Die Dorfälteste durfte den ersten Kaffee trinken: den ersten Kaffee in ihrem ganzen Leben! Das war ein einzigartiger Moment. Wenn Sie einen solchen Moment erlebt haben, erinnern Sie sich Ihr ganzes Leben lang daran und Sie möchten ihn mit der ganzen Welt teilen. Zurück in Ihrem Büro wissen Sie, wofür Sie arbeiten. Das Bild der älteren Frau, die den ersten Kaffee ihres Lebens trinkt, hängt nun an meinem Arbeitsplatz. Es appelliert an mein Gewissen. Wenn man diese Art von Emotionen erlebt hat, kann man nicht mehr zurück. Natürlich will ich gute Geschäfte machen, aber vor allem Positives für unsere Produzentinnen tun.

«Nachhaltigkeit ist kein Kostenfaktor, sondern ein echter Innovationsmotor.» Guillaume Le Cunff, Geschäftsführer von Nespresso

Es gibt andere Chefs, die sich in ihren Büros hauptsächlich darauf konzentrieren, ob Kurven nach oben oder unten gehen. Le Cunff: Wir müssen umdenken. Viele Chefs sehen sich Kurven an und betrachten Nachhaltigkeit als einen Faktor für ihren Geschäftserfolg. Nachhaltigkeit ist kein Kostenfaktor, sondern ein echter Innovationsmotor und heute eine Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Jonathan Normand: Auch ich sehe, dass Firmenchefs wie Guillaume, die aufs Terrain hinausgehen, den Kontakt zu Mitarbeitenden und Produzentinnen suchen und deren Lebenssituation erfassen, bereit sind, Dinge zu ändern. Emotionen treiben sie an, Dinge zum Positiven zu ändern und ihre Verantwortung für einen sozialen und ökologischen Wandel wahrzunehmen. Guillaume tauscht sich mit anderen CEOs intensiv dazu aus und versucht, sie von seinen Prinzipien zu überzeugen. Le Cunff: Und es werden immer mehr, die das Gleiche tun. Führungskräfte einer jungen Generation können sich diesem Wandel nicht verschliessen. Das ist die Zukunft. Normand: Gleichwohl ist es so, dass Führungskräfte in den letzten 50 Jahren gelernt haben, sich die Welt gemäss Excel-Tabellen zurechtzulegen und zu formen. Von den Führungskräften von morgen müssen wir hingegen verlangen, dass sie die Augen dafür öffnen, was in der Welt wirklich passiert. Sie müssen die globalen Herausforderungen angehen und sich auch um Inklusion kümmern, dass jeder Mensch aufgrund seiner Individualität von der Gemeinschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und seine Stärken zu nutzen. Wichtig ist, dass Führungskräfte, die wir heute als Vertreter sogenannt entwickelter Volkswirtschaften wahrnehmen, Volkswirtschaften unterstützen, die sich in dieselbe Richtung entwickeln wollen.

Jonathan Normand studierte Mathematik und arbeitete während zwölf Jahren für Banken. 2014 gründete der Genfer die Stiftung B Lab Schweiz, deren Geschäftsführer er ist. Foto: Marie-Lou Dumauthioz (24Heures)

Ziemlich viel Verantwortung, Herr Le Cunff. Le Cunff: Stimmt. Doch die Grundfrage ist für uns Führungskräfte relativ simpel. Sie heisst: Wie mache und organisiere ich die Dinge in meiner unmittelbaren Umgebung, und wie sieht es in meiner Wertschöpfungskette aus? Die Excel-Datei ist für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit wichtig, aber es braucht auch andere, nicht monetäre Messinstrumente.

Das heisst? Le Cunff: Wir müssen darauf hören, was uns unser Planet und die Wissenschaft sagen. Die Wissenschaft sagt uns: Wir fahren gegen die Wand, wenn wir unser Verhalten nicht verändern. Wenn unsere Produzentinnen im Kongo aufhören, für Nespresso zu produzieren, gibt es keinen Nespresso mehr. Wir können sie beraten, wie sie qualitativ hochstehenden und umweltschonenden Kaffee produzieren, und sie für die Qualität auch entlöhnen. In Kolumbien haben wir für Kaffeebauern Versicherungslösungen organisiert, damit sie gegen Ernteausfälle infolge von Unwettern abgesichert sind. Wenn ein Kaffeebauer einen Ernteausfall erleidet und sein Metier danach aufgibt, dann trifft das auch mich.

Aber es geht Ihnen um noch mehr. Für mich als Führungskraft und Individuum, und da spreche ich über persönliche Verwirklichung, geht es darum, etwas Gutes zu tun, einen positiven Einfluss auf eine Gemeinschaft zu haben. Daraus ergibt sich eine emotionale Belohnung, und ich glaube – aber vielleicht sehe ich das auch ein wenig naiv –, dass es eine Mehrheit von Menschen gibt, die Lust haben, ebenfalls gute Dinge zu tun, und denen es gelingt, Geschäftliches und Philanthropie miteinander zu verbinden. Das sind nicht zwei Dinge, die einander entgegenstehen, sondern die sehr gut zusammen funktionieren.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

