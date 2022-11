Zum Abschied von Nils Nielsen – «Da merkte ich gleich: ‹De hät en Egge ab!›» Fünf Schweizer Fussballerinnen erinnern sich an prägende Erlebnisse mit dem abtretenden Nationaltrainer. Und auch Nielsen selbst hat eine Episode bereit. Fabian Sangines Marcel Rohner

Nach vier Jahren ist Schluss. Im Testspiel gegen sein Heimatland Dänemark (Freitag, 19 Uhr, Schaffhausen) steht Nils Nielsen zum letzten Mal als Schweizer Nationaltrainer an der Seitenlinie, Ende August gab er bekannt, dass er aus familiären Gründen per Ende Jahr zurücktreten werde. Der 51-Jährige hat das Team und den Schweizer Fussball der Frauen nicht nur sportlich geprägt – insbesondere aus menschlicher Sicht erinnern sich die Nationalspielerinnen gerne an die Zeit mit Nielsen zurück.