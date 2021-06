Frischer, gesunder Snack: Kichererbsen – Da lachen ja die Hülsen Kichererbsen gehören zu den Gewinnern der Pandemie: Plötzlich sind alle scharf auf sie. Der Koch Lazaros Kapageoroglou erinnert sich an seine Kindheit in Griechenland und verrät exklusiv sein liebstes Hummusrezept. Nina Kobelt

Frisch und knackig: Kichererbsen. Foto: Alamy Stock Photo

Okay, das Wortspiel ist sehr lahm: Haben sie sich einen abgekichert während des ersten Lockdown? Kichererbsen waren so beliebt, dass die Regale im Grossverteiler meist leer waren, jene, auf denen normalerweise Gläser oder Büchsen mit gekochten Kichererbsen standen.

Es war schon fast etwas unheimlich – und auch erstaunlich: Mixten plötzlich alle ihren Hummus selber? Oder kochte man allenthalben das grandiose Gericht Pasta e Ceci, Nudeln mit Kichererbsen, ein uritalienisches Gericht?

Wer weiss. Fakt ist: Kichererbsen sind so beliebt wie nie. Sie gehören zu den Hülsenfrüchtlern wie Bohnen oder Erdnüsse und wurden einst in Kleinasien kultiviert, man vermutet, bereits in der Jungsteinzeit. Schon bald schafften sie den Sprung nach Europa – zum Beispiel nach Griechenland. Wo Lazaros Kapageoroglou aufgewachsen ist, der heute ein Catering und eine Kochschule in Zürich betreibt. «In den 90ern», sagt er, «war es so: Einmal in der Woche gabs Fleisch, mehrmals Hülsenfrüchte.» Vor allem Kichererbsen.

«Ich liebe sie», sagt er pathetisch.

Das bekannteste Gericht mit Kichererbsen, die ihren Namen von cicer, Erbse haben, ist vielleicht Hummus. Lazaros Kapageoroglou führt in seinem kürzlich erschienenen Kochbuch «Laz uns kochen» drei Arten auf, Randen-, Bärlauch- und Safranhummus. Für uns stellte er extra ein Erbsen-Minze-Hummus her. Grossartiger, als diesen feinen, leuchtenden Snack im Schälchen zu betrachten, ist vielleicht nur, eine Rüeblistange hineinzutunken und zu geniessen. Vor allem an heissen Tagen, wie sie jetzt im Anmarsch sind und während einer Fussballeuropameisterschaft, die nach Snacks schreit, ist diese Mischung aus Frische und nahrhaft wohl nicht zu toppen.

Was wir auch gut kennen hierzulande: Falafel. Laz, wir nennen ihn jetzt mal so wie er sich selber, verleiht auch ihnen Farbe: Er mischt Spinat bei, und schon bekommen die Bällchen einen schicken Grüntouch. Was noch? Die erwähnten Pasta e ceci (für die man, vereinfacht, gekochte Kichererbsen und gekochte Nudeln in Tomatensauce gibt und alles mischt), Kichererbsencurry, das in Indien auf den Tisch kommt, Suppe, Eintopf, Kichererbsensalat.

Infos einblenden Erbsen-Minze-Hummus – man möchte darin baden. Foto: Beka Bitterli 300 g Kichererbsen, sehr weich gekocht

250 g Erbsen, frisch oder tiefgefroren

3 EL leichtes Olivenöl

1 Frühlingszwiebel

1 Bund frische Minze

3 Knoblauchzehen

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Salz

Saft von 2 Zitronen

180 g Tahini

50 ml Wasser

frisch gemahlener Pfeffer Frühlingszwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. Das Öl in einer Pfanne leicht erhitzen und die Zwiebel für 2 Minuten andünsten. Anschliessend den Knoblauch hineingeben und weiter für eine Minute anbraten. Die Erbsen in die Pfanne hinzufügen und für ca. 8 Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken. Minze hacken und nach Belieben in die Erbsen verrühren. 3 Esslöffel der Erbsen für die Garnitur auf die Seite legen. Die gekochten Kichererbsen, die gekochten Erbsen und den Zitronensaft in den Küchenmixer geben. Masse cremig mixen und in eine Schüssel geben. Mit einer Kelle die Tahinipaste einarbeiten. Das Hummus wird automatisch etwas dickflüssiger nach der Zugabe vom Tahini. Mit Erbsen garnieren und mit verschiedenen anderen Mezze geniessen!

Der plötzliche Run auf Kichererbsen ist einerseits darauf zurückzuführen, dass sie unschlagbare Proteinlieferanten sind. Und weil immer mehr Menschen Gefallen an zumindest ein paar fleischlosen Tagen in der Woche finden, kommen diese Eiweissbömbeli gerade recht. Ausserdem sind sie, man sieht es ihnen schon fast ein bisschen an, voller Mineral- und Ballaststoffe und sättigen deshalb lange.

Bei einer Sache ist mit ihnen allerdings nicht zu spassen: bei ihrer Einweichzeit. Denn wer «richtige» Kichererbsen verkochen will, greift auf getrocknete Exemplare zurück. Nicht jene aus der Dose oder dem Glas – die in Ordnung sind, aber halt «komplett einen anderen Geschmack haben als frische», sagt auch Lazaros Kapageoroglou. Aber eben nur, wenn man sie richtig zubereitet. Heisst: idealerweise 12–24 Stunden in Wasser einweicht und dann noch einmal fast eine Stunde lang kocht. Die Giftstoffe, die sie natürlicherweise enthalten, zersetzen sich erst beim Erhitzen.

Hält man sich an die zwei, drei Regeln, steht einem sozusagen eine wunderbare neue Kochwelt offen. Weil die meisten Gerichte unfassbar einfach zuzubereiten sind. Wie etwa Hummus: Mit ein wenig Übung (und vorbereiteten Kichererbsen!) dauert das gerade mal drei Minuten. Laz hat folgende Hummus-Tricks zusammengestellt, die auch in seinem Buch zu finden sind.

Kichererbsen (150 g getrocknete ergeben 300 g gekochte Kichererbsen) mindestens 12 Stunden in viel kaltem Wasser einweichen. Wasser weggiessen.

Kichererbsen in einem grossen Topf mit viel Wasser und 1 TL Natron (so werden alle Kichererbsen richtig weich) aufkochen und bei schwacher Hitze weich kochen, je nach Alter der Hülsenfrüchte dauert das 40 bis 50 Minuten.

Gekochte Kichererbsen aus dem Glas und der Dose vor Verwendung in einem Sieb gut mit kaltem Wasser überbrausen.

Ein guter Standmixer ist wichtig. Je stärker der Mixer, desto cremiger wird das Hummus (800–1000 Watt)

Das Hummus wird noch feiner und cremiger, wenn die Häutchen der eingeweichten Kichererbsen entfernt werden. Dazu eingeweichte Kichererbsen in die Handflächen reiben, damit sich die Haut löst. Mit kaltem Wasser abspülen. «Das mache ich, wenn ich Zeit habe», sagt Laz. «Das garantiert eine bessere Textur.»

Achtgeben auf eine gute Tahini-Qualität (Sesampaste).

Hummus hält im Kühlschrank bis zu einer Woche.

Fehler gefunden?Jetzt melden.