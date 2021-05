Ana Maria Crnogorcevic beim FC Barcelona – Sie war Champions-League-Siegerin – und wusch ihre Trikots selbst Die Schweizerin spielt beim grossen Barça, gewann kürzlich ihre zweite Champions League und weiss viel über Geschlechter-Diskriminierung im Fussball zu berichten. Fabian Sangines

Der Pokal links steht für den Gewinn der Champions League, denjenigen rechts durfte Ana Maria Crnogorcevic nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft in die Höhe stemmen. Foto: Getty Images

Es ist schwierig, in einem sportlichen Leben mehr gesehen zu haben als Ana Maria Crnogorcevic – trotz ihrer erst 30 Jahre. Vor 15 Jahren spielte sie noch mit Rot-Schwarz Thun in der NLA, damals scherte sich die Öffentlichkeit kaum um fussballspielende Frauen. Als 19-Jährige wechselte sie zu Hamburg in die Bundesliga, ging weiter nach Frankfurt, wo sie 2015 erstmals die Champions-League gewann. Später erfuhr sie in Portland, was amerikanische Begeisterung bedeutet. Und nun, vor zehn Tagen, gewann sie mit dem FC Barcelona erneut die Königsklasse. Angereist im vereinseigenen Privatjet.