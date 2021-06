Unterseen und Langenthal – Cynthia Reinle steht vor Saisonhöhepunkten Cynthia Reinle vom TV Unterseen startet am 25. Juni an den Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal. Zu Werbezwecken darf sie einen Toyota fahren. pd

Die Sponsoren, Garagier Lukas Zimmermann (l.) und Nico Grau (Zurich-Versicherung), übergeben Cynthia Reinle ihr Auto. Foto: pd/Ueli Flück

Bereits heute Freitag, 25. Juni, tritt Cynthia Reinle vom TV Unterseen (TVU) an den Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal zum 100-m-Sprint an. Die 21-Jährige belegt in der aktuellen Saisonbestenliste mit 11,45 Sekunden Platz 4. «An den klar schnelleren Kambundji, Kora und Del Ponte wird sie nicht vorbeikommen, Platz 4 dürfte ihr Ziel sein», ist in einer Medienmitteilung zu lesen. Vielleicht reiche es am Samstag im 200-m-Sprint gar für einen Podestplatz.

Aktuell steht Cynthia Reinle mit der drittbesten Zeit der Saison zu Buche. Für die junge Sprinterin bedeutet die Teilnahme an den U-23-Europameisterschaften vom 8. bis 11. Juli in Tallin (Estland) klar den Saisonhöhepunkt. «Ein Finalplatz über 100 Meter zu erreichen liegt drin», sagt Reinles Trainer Patrick Chaubert. Mit der 4x100-m-Staffel könnte – mit dem nötigen Wettkampfglück – gar eine Medaille drinliegen.