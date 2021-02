Cup-Achtelfinal – Zwei Sonntagsschüsse am Mittwoch - Winterthur wirft Basel aus dem Cup Der FC Winterthur bodigt Basel in dessen Stadion gleich mit 6:2. Die Tage von FCB-Trainer Ciriaco Sforza dürften gezählt sein. Herbie Egli

Winterthurs Doppeltorschütze Ramizi (M.) Foto: (Georgios Kefalas/Keystone)

Im sechsten Anlauf in den letzten neun Jahren hat es geklappt: Winterthur setzt sich in einem Cup-Duell gegen Basel klar durch und wirft den Favoriten aus dem Wettbewerb. Und dies höchstverdient.

Der FCB fand von Anfang an nicht ins Spiel. Der Underdog wehrte sich nach Kräften und ging in der 18. Minute dank einem Traumtor von Ramizi aus gut 20 Metern 1:0 in Führung. Basels Stocker sprach in der Pause bei SRF von einem Sonntagsschuss, durch den sie in Rückstand gerieten. Und es kam noch schlimmer. Nach 42 Minuten brachte Buess die Winterthurer 2:0 in Führung. Er verwandelte einen Foulpenalty souverän. Basels Kalulu brachte zuvor Gantenbein im Strafraum zu Fall.

Keine Basler Reaktion

Das mit den Sonntagsschüssen am Mittwoch klappte beim FCW auch nach der Pause. Alves zog in der 50. Minute ebenfalls aus gut 20 Metern ab und traf zum 3:0. Nikolic hatte wie bei Ramizis Sonntagsschuss keine Abwehrchance. Acht Minuten später traf Pepsi per Kopf zum 4:0 und wiederum nur zwei Minuten später erhöhte Ramizi mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Mahamid war vier Minuten vor Schluss für das sechste FCW-Tor verantwortlich.

Basel betrieb vor dem letzten Winterthurer Treffer durch Kasami (78.) und Cardoso (82.) zwar noch Resultatkosmetik - die deutliche Niederlage im eigenen Stadion könnte FCB-Trainer Ciriaco Sforza dennoch zum Verhängnis werden. Der Auftritt seines Teams war - man darf es so schreiben - sehr peinlich. Ob er die Spieler mit seinen Ideen noch erreicht?

Winterthur 6 : 2 Basel