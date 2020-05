Grösster Fabrikneubau im Kanton – CSL Behring übergibt Produktion in Lengnau an US-Konzern Die neue Fabrik des Blutplasmaverarbeiters ist noch nicht einmal fertiggestellt. Aber schon erhält sie mit Thermo Fisher einen anderen Betreiber. Julian Witschi

Vor fünf Jahren war der Spatenstich, jetzt werden die Pläne für das Werk nach einigen Verzögerungen geändert. Bildquelle: Webcam von CSL

Es ist eine Zäsur für den grössten Fabrikneubau im Kanton Bern. Rund 1 Milliarde Franken investiert CSL Behring in das Werk in Lengnau, über 300 neue Arbeitsplätze sollen am Jurasüdfuss entstehen. Die noch im Aufbau befindliche Fabrik sollte ursprünglich 2020 betriebsbereit sein. 2018 kam es aber zu einem Baustopp, und die Eröffnung wurde auf 2021 verschoben. Jetzt gibt CSL Behring bekannt, dass der Konzern im Prestigebau gar nicht selber produzieren wird.