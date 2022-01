Medienmitteilung – CS-Präsident António Horta-Osório tritt zurück Nach einer Untersuchung des Verwaltungsrates wegen Verstössen gegen Corona-Regeln geht der CS-Chef. Der neue Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Group ist ab sofort Axel Lehmann.

Tritt nach Verstössen gegen Corona-Auflagen zurück: António Horta Osório. (Archivbild) AFP/Justin Tallis

António Horta-Osório ist als Verwaltungsratspräsident der Grossbank Credit Suisse zurückgetreten, nach einer Untersuchung des Verwaltungsrates, wie die Bank mitteilte. Der Verwaltungsrat hat per sofort Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt.

Sein Rücktritt liege im Interesse der Bank und der Stakeholder, sagte Horta-Osório laut der Mitteilung. «Ich bedauere es, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und aussen zu vertreten», liess er sich im Communiqué zitieren.

Ende Dezember 2021 war durch Insider bekannt geworden, dass der CS-Verwaltungsrat zwei Verstösse von Horta-Osório gegen Corona-Quarantäne-Auflagen in der Schweiz und in Grossbritannien untersuche. Sprecher der Bank hatten zu diesen Berichten keinen Kommentar abgeben wollen.

Die Nachfolge des Portugiesen ist bereits geregelt: Der Verwaltungsrat ernannte per sofort den Schweizer Axel Lehmann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten. Er habe sein Amt angetreten und werde an der Generalversammlung am 29. April als Verwaltungsratspräsident zur Wahl vorgeschlagen.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.