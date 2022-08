Trotz heftigen Kursverlusten – CS-Grossaktionär Harris verdoppelt Beteiligung Die Harris Associates hat ihre Beteiligung an der Schweizer Grossbank auf 10 Prozent erhöht. Damit liegen die Amerikaner nun weit vor den anderen Credit Suisse-Grossaktionären.

Das Logo der Grossbank Credit Suisse in Bellinzona. (Symbolbild) Foto: Fabrice Coffrini (Getty Images)

Credit Suisse-Grossaktionär Harris Associates hat seine Beteiligung an der Schweizer Grossbank verdoppelt. Harris hält per Ende Juli einen Anteil von 10,1 Prozent, aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwochabend hervorgeht.

Bislang war Harris seit November 2013 mit einer Beteiligung von 5,17 Prozent an der Credit Suisse gemeldet. Damit haben die Amerikaner ihre Position als grösster CS-Aktionär weiter ausgebaut, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schrieb. Insgesamt besitzt die Gesellschaft nun 266,4 Millionen CS-Aktien.

Abo Grossaktionär der Credit Suisse «Wir hätten die Aktien verkaufen sollen» Der Grund für die Offenlegung der Beteiligung ging aus der Meldung an die SEC nicht hervor. Harris gab lediglich an, die alleinige Verfügungsgewalt über die 266,4 Millionen Aktien zu haben, während es nur die alleinigen Stimmrechte von 184,7 Millionen CS-Titeln habe. Auf Anfrage von Bloomberg gab Harris keine Stellungnahme dazu ab.

Mit einem Anteil von gut 10 Prozent liegt Harris nun weit vor den anderen Credit Suisse-Grossaktionären Qatar Investment Authority (5,026 Prozent) und Blackrock (5,06 Prozent, davon Namenaktien 4,11 Prozent).

Harris hat auf der Beteiligung an der CS allerdings heftige Kursverluste erlitten. Im November 2013 hatte die CS-Aktie noch einen Wert von rund 22 Franken. Am Mittwoch ging das Papier bei 5,35 Franken aus dem Börsenhandel.

SDA/aru

