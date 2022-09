Politisches Velofahren – «Critical Mass» rollt durch Berns Strassen Velo-Aktivisten und -Aktivistinnen sind am Freitagabend in einer grossen Gruppe durch Bern gefahren. Es ist der Auftakt zum Jubiläums-Wochenende der «Critical Mass»-Bewegung.

Die «Critical Mass» auf der Kornhausbrücke. Foto: Jürg Spori

Etwa 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen radelte am Freitagabend in Bern im Rahmen der «Critical Mass»-Bewegung durch die Stadt Bern. Ausgangspunkt war der Helvetiaplatz, die Route führte auch durch das Breitenrain-Quartier. Dabei kam es zu kurzzeitigen und kleineren Verkehrsbehinderungen, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Bei der «Critical Mass» handelt es sich um einen Protestzug, bei dem sich Veloaktivistinnen und -aktivisten für eine gemeinsame Velofahrt durch die Stadt treffen. Sie fahren dann jeweils als Gruppe durch die Stadt. Dabei nehmen sie in Kauf oder provozieren, dass der Autoverkehr blockiert wird. So fahren die Teilnehmenden auch schon mal mehrmals um einen Kreisel.

Der Velo-Umzug vor dem Bundeshaus. Foto: Jürg Spori

Ziel der gemeinsamen Ausfahrt ist es, eine «kritische Masse» zu erreichen, sodass dem motorisierten Verkehr auf «Augenhöhe begegnet werden» kann. Der Protestzug findet jeweils am letzten Freitag des Monats statt.



In der Stadt Zürich nehmen jeweils deutlich mehr Velofahrende am Umzug teil als in Bern, so dass deswegen im Mai dieses Jahres eine Polemik entstanden ist. Nach Angaben der Organisatoren fuhren 12’000 Personen beim Protestzug mit. Die Stadtzürcher Bürgerlichen verlangten danach, dass es für den Protestzug eine Demo-Bewilligung braucht.



Die Organisatoren feiern an diesem Wochenende das 30-jährige Bestehen der Critical-Mass-Bewegung. Deshalb wird am Samstag und am Sonntag je ein weiterer Protestzug stattfinden.



sny/spo

Fehler gefunden?Jetzt melden.