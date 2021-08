Superstar wechselt zu YB-Gegner – Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück Der Portugiese verlässt Juventus Turin fix und wechselt in die Premier League zu seinem alten Verein Manchester United.

Cristiano Ronaldo spielt bald wieder auf der Insel. Foto: Keystone

Nach zwölf Jahren kehrt Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United: Der Premier-League-Club gab den Mega-Transfer des Portugiesen am Freitagabend offiziell bekannt. Sein bisheriger Verein Juventus Turin soll eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro erhalten.

Bei den «Red Devils» spielte Ronaldo bereits von 2003 bis 2009, wurde dort zum Weltklassespieler und gewann drei Meistertitel sowie einmal die Champions League. Die medizinischen Tests von Ronaldo stehen derzeit noch aus.

Der Offensivspieler war 2018 für mehr als 100 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus gewechselt und dort zweimal italienischer Meister geworden. Am Freitagmorgen verabschiedete sich Ronaldo von seinen Teamkollegen, am Abend war sein Transfer bereits kommuniziert.

«Ich bin nicht enttäuscht. Grossartige Spieler kommen und gehen», sagte Juventus-Coach Massimiliano Allegri . «Er hat drei Jahre alles für den Verein gegeben, jetzt geht er und das Leben geht weiter.» In Manchester sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer derweil: «Er weiss, was wir für ihn fühlen. Wenn er jemals wechseln will, weiss er, dass wir hier sind.» Ronaldo sei «einer der Grössten aller Zeiten». Zunächst hatte noch Uniteds Lokalrivale Manchester City als Favorit auf eine Verpflichtung Ronaldos gegolten.

lai/dpa

Fehler gefunden?Jetzt melden.