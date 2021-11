Grossbank mit neuer Strategie – Credit Suisse stutzt Investmentbank und will bis zu 1,5 Milliarden einsparen Die CS nähert sich noch ein Stück mehr der UBS an. So dreht sie quasi jene Reformen zurück, die Ex-Chef Tidjane Thiam eingeleitet hatte. Holger Alich

Der Portugiese António Horta-Osório leitet seit April den Verwaltungsrat der Credit Suisse. Er soll die Bank in eine skandalfreie Zukunft führen. Foto: Andy Rain (Keystone)

Ein Big Bang ist es wie erwartet nicht, was die Credit Suisse als neue Strategie Donnerstag verkündet hat. Die Investmentbank wird etwas gestutzt, sie soll mit drei Milliarden Dollar weniger Eigenkapital auskommen, das entspricht einen Rückgang um rund 25 Prozent. Dieses Kapital will die Grossbank in ihr Kerngeschäft investieren, die Vermögensverwaltung.

Bis 2024 will die Grossbank zudem pro Jahr 1 bis 1,5 Milliarden Franken in die vier Geschäftsbereiche Vermögensverwaltung, Schweiz Geschäft, Investmentbanking und Asset Management investieren. Diese Investitionen sollen durch «strukturelle Kosteneinsparungen finanziert werden», wie Credit Suisse mitteilt.

Eine solche Summe dürfte ohne Stellenabbau nicht einzusparen sein. In der Mitteilung steht aber nicht, wie die Grossbank die Milliardensummen einsparen will.

Mit ihrer neuen Strategie nähert sich die Credit Suisse noch ein Stück mehr der UBS an. So passt die Credit Suisse ihre Struktur erneut an und dreht quasi jene Reformen zurück, die Ex-Chef Tidjane Thiam vor einigen Jahren eingeleitet hatte. Thiam setzte darauf, das Vermögensverwaltungsgeschäft in drei regionale Einheiten aufzuteilen. Nun wird das Geschäft – analog zur UBS – wieder ein eine Einheit zusammengefasst. Hier sollen in den kommenden drei Jahren 500 Kundenberater eingestellt werden.

Konsequenz aus Archegos-Debakel

Die Sparte soll so die verwalteten Vermögen in den kommenden drei Jahren um 200 Milliarden auf dann 1,1 Billionen Franken gesteigert werden. Auf diese Weise soll die Sparte pro Jahr eine Milliarde Franken zusätzliche Umsätze generieren. Zudem will die CS sich aus zehn Märkten in der Vermögensverwaltung zurückziehen, in der Medienmitteilung stand nicht, welche das sind.

Die drei Milliarden Franken Eigenkapital, welche die Kernsparte zusätzlich bekommen soll, werden der Investmentbank genommen. Hier will die Grossbank weitgehend aus dem so genannten Prime Brokerage aussteigen – das sind Geschäfte mit Hedgefonds. Dies dürfte eine Konsequenz aus dem Debakel mit dem Hedgefonds Archegos sein, bei dem Credit Suisse über 5 Milliarden Dollar verlor.

Kommentar zum Archegos-Skandal Die CS war gewarnt, und doch lief sie in die Katastrophe Im Bereich Anleihehandel, einer der bisherigen Stärken der Bank, wird gestrafft. Auch hier will sich die Grossbank aus zehn Märkten zurückziehen.

Der Umbau kostet viel Geld: Allein durch die Kürzungen bei der Investmentbank muss Credit Suisse einen weiteren Abschreiber von 1,6 Milliarden Dollar in der Sparte buchen. Der Abschreiber wird nötig, weil die Grossbank im Jahr 2000 die US-Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette gekauft hatte und die CS nun den Bilanzwert dieses Zukaufs wegen der Kürzungen korrigieren muss. Wegen dieser Wertkorrektur wird die CS im vierten Quartal einen Verlust ausweisen, kündigte die Bank an.

Danach soll alles besser werden: Als neues Finanzziel gab die CS an, eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 10 Prozent zu erreichen. Zum Vergleich: in den ersten neun Monaten kam die Bank auf einen Wert von 1,5 Prozent. Die UBS ist der CS hier enteilt und schaffte in den ersten neun Monaten 15,5 Prozent.

Mehr Anpassungen, keine Revolution

Der Umbau der Bank bewegt sich damit im Rahmen des Erwarteten: Es sind mehr Anpassungen, keine Revolution. Vor radikalen Schritten wie einer Abspaltung von Grossteilen der Investmentbank schreckt der neue Bank-Präsident António Horta-Osório zurück.

Im Vorfeld war auch über ein Verkauf des Assetmanagements spekuliert worden, das umfasst das Anlagegeschäft mit Profikunden wie Pensionskassen und Versicherungen. Das Geschäft bleibt, es wird nur leicht gestrafft. Hier will die Grossbank aus «nicht-wesentlichen Partnerschaften» aussteigen.

Abo Kommentar zum Credit-Suisse-Skandal Verantwortungslose Bereicherung Zuletzt hatte die Sparte mit der Zusammenarbeit der mittlerweilen insolventen Finanzboutique Greensill für einen weiteren Skandal gesorgt. Greensill hatte so genannte Lieferkettenfinanzierungen in Fonds der CS verpackt, diese Fonds wurden dann reichen Kunden verkauft. Nun drohen einige dieser Lieferketten-Kredite auszufallen und den Kunden drohen Verluste. Gleichzeitig publizierte die Grossbank ihre Ergebnisse des dritten Quartals: Sie verdiente in den Sommermonaten nur noch 434 Millionen Franken, das ist ein Rückgang um 21 Prozent. Der Rückgang ist primär auf neue Rückstellungen von 564 Millionen Franken für den Mocambique-Skandal zurück zu führen. CS-Investmentbanker hatte sich an dubiosen Krediten an das bitterarme Land selbst bereichert. Vor zwei Wochen hatte die Grossbank einen Vergleich mit der Justiz in den USA und Grossbritannien über 475 Millionen Dollar geschlossen.

Holger Alich ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Banken und die Pharma-Branche. Davor arbeitete der Volkswirt als Korrespondent aus Paris und Zürich für das deutsche Handelsblatt. Das journalistische Handwerk hat er an der Kölner Journalistenschule gelernt. @Holger_Alich

Fehler gefunden?Jetzt melden.